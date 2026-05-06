Inclusione lavorativa Perugia potenzia il servizio del Sal

Sostegno concreto per l’autonomia delle persone a Perugia

Perugia, 6 maggio 2026 – L’amministrazione comunale di Perugia ha ufficializzato un piano organico per il potenziamento del Servizio di Accompagnamento al Lavoro. L’iniziativa mira a consolidare un modello che trasforma l’assistenza in opportunità attiva, collegando le fasce vulnerabili della popolazione al tessuto produttivo locale. Durante l’incontro alla Biblioteca degli Arconi, è emersa la volontà politica di incrementare le risorse economiche, attingendo ai fondi di Agenda Urbana e del Fondo Povertà, per estendere la platea dei beneficiari e migliorare la qualità dei percorsi di inserimento. Il rilancio del servizio non si limita a una riorganizzazione formale ma prevede un impegno finanziario concreto. L’assessora alle politiche sociali, Costanza Spera, ha ribadito la centralità del Sal come ponte verso l’indipendenza economica. Grazie ai nuovi stanziamenti, sarà possibile finanziare un numero maggiore di tirocini extracurriculari, garantendo un tutoraggio costante e professionale. L’obiettivo dichiarato è quello di non lasciare indietro nessuno, trasformando le difficoltà individuali in competenze spendibili nel mercato del lavoro contemporaneo attraverso una mediazione attenta tra domanda e offerta.

I dati operativi confermano un trend di crescita costante per il progetto. Se nel 2024 erano stati attivati 128 tirocini, le proiezioni per il 2025 indicano già il raggiungimento di 162 percorsi avviati. La forza del Sal risiede nella sua vasta banca dati, che conta circa 400 realtà tra soggetti profit e non profit. Settori come la logistica, il turismo, la ristorazione e l’edilizia partecipano attivamente, dimostrando una sensibilità crescente verso la responsabilità sociale d’impresa. Solo nell’ultimo anno solare si è registrato l’ingresso di 40 nuove aziende, segno di un territorio che risponde positivamente alle sollecitazioni pubbliche.

Il coordinamento tecnico del servizio, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese che comprende Frontiera Lavoro, ASAD e Borgorete, punta sulla personalizzazione degli interventi. Ogni percorso nasce da una segnalazione dei servizi sociosanitari e viene cucito addosso alle necessità del singolo utente. Non si tratta semplicemente di trovare un impiego, ma di ricostruire l’identità sociale di persone spesso escluse dai circuiti tradizionali. Gli esperti del Sal operano come mediatori, facilitando l’integrazione nel contesto aziendale e gestendo le inevitabili criticità che possono emergere durante i primi mesi di attività lavorativa. Per rendere il messaggio più immediato e coinvolgente, il Comune ha lanciato una nuova campagna di comunicazione. Il claim scelto, “Diamo lavoro all’inclusione”, sintetizza la missione dell’ente e invita la cittadinanza a superare i pregiudizi sulle fragilità. Il nuovo logo, caratterizzato da colori energici e simboli di accoglienza, punta a rendere il Sal immediatamente riconoscibile tra gli imprenditori e i cittadini. Questa strategia di branding è funzionale a una maggiore trasparenza e alla promozione di una cultura della solidarietà che veda nel lavoro il pilastro fondamentale della dignità umana.

L’efficacia della misura è testimoniata dalle 26 assunzioni dirette registrate nell’ultimo biennio. Queste stabilizzazioni rappresentano il successo definitivo del percorso di tirocinio, trasformando un’esperienza temporanea in un legame professionale duraturo. La collaborazione con le biblioteche comunali e altre istituzioni culturali amplia ulteriormente il raggio d’azione del servizio, offrendo contesti di inserimento stimolanti e diversificati. In questo modo, l’intero sistema del welfare perugino si evolve verso una logica di investimento sul capitale umano, riducendo la dipendenza dal mero assistenzialismo e promuovendo una crescita collettiva.

Il prossimo 11 giugno, la Sala dei Notari ospiterà un convegno pubblico dedicato al confronto tra istituzioni, aziende e operatori del settore. Sarà l’occasione per condividere buone pratiche e per invitare nuovi partner ad aderire alla rete del Sal. La partecipazione delle imprese è considerata vitale per il successo del piano, specialmente per le piccole realtà locali che necessitano di supporto nella gestione delle risorse umane più fragili. Attraverso il dialogo costante e la valorizzazione delle esperienze riuscite, Perugia si candida a diventare un laboratorio di eccellenza per le politiche attive del lavoro e l’integrazione sociale diffusa.