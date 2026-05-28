Truffe agli anziani campagna di prevenzione a Perugia

Fitto a Stati membri Ue “Usare fondi di coesione per spese energia” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – I paesi europei potranno usare i fondi di coesione per affrontare le spese legate all’energia.“Invitiamo Stati membri e regioni a intraprendere uno sforzo di riprogrammazione con un focus mirato sull’energia”, ha scritto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, ai ministri Ue responsabili della coesione. […]

Passaggio di consegne sulla stazione spaziale cinese Shenzhou-21 JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli equipaggi di astronauti cinesi delle missioni Shenzhou-21 e Shenzhou-23 oggi hanno tenuto una cerimonia di passaggio di consegne, durante la quale l’equipaggio della Shenzhou-21 ha consegnato le chiavi della stazione spaziale nazionale a quello della Shenzhou-23. L’equipaggio della Shenzhou-21 ha ormai completato tutte le attività previste. Nei prossimi giorni i […]

Magnier vince in volata la 18^ tappa, Vingegaard saldamente in rosa PIEVE DI SOLIGO (ITALPRESS) – Paul Magnier vince in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km. Il velocista della Soudal Quick-Step ha preceduto sul traguardo Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). La maglia rosa rimane saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. In attesa […]

In-genium di MAIRE approda a Catania, dialogo tra tecnologia, arte e memoria CATANIA (ITALPRESS) – Un confronto tra patrimonio storico, innovazione tecnologica e linguaggi dell’arte per raccontare come il sapere tecnico dell’antichità continui ancora oggi a orientare il futuro dell’ingegneria e della sostenibilità. E’ stato inaugurato oggi, al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane dell’Università di Catania, “in-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia”, […]

Fondazione Diasorin, a Mad for Science vince il liceo Giacomo Leopardi di Recanati ROMA (ITALPRESS) – Il liceo scientifico “Giacomo Leopardi” di Recanati ha vinto la 10ª edizione del concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS. La finale si è svolta a Roma, giovedì 28 maggio, all’Acquario Romano, con la partecipazione di otto scuole finaliste provenienti da diverse regioni italiane, chiamate a interpretare il tema […]

Caldo, Di Rosa “Comportamenti corretti per evitare rischi ma senza allarmismi” ROMA (ITALPRESS) – “Le ondate di calore meritano certamente attenzione. Il caldo intenso può rappresentare un rischio per la salute, soprattutto quando le temperature elevate persistono per molti giorni consecutivi, ma è importante ricordare che nella maggior parte dei casi, seguendo semplici regole di prevenzione, è possibile evitare conseguenze gravi”. A spiegare come proteggersi dal […]

“Crossings”, manager e accademici a confronto su passaggio generazionale nelle Pmi MILANO (ITALPRESS) – Esperienza, innovazione, leadership e nuove competenze: sono questi i temi al centro del primo appuntamento di Crossings, il ciclo di incontri dedicato alle trasformazioni che stanno ridefinendo il mondo delle imprese e delle organizzazioni, organizzato da 50yet e Italpress e ospitato presso la sede milanese dell’agenzia di stampa. La prima edizione del […]

Kallas “Ue prepara nuove sanzioni contro la Russia” LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) – L’Unione europea sta mettendo a punto delle nuove sanzioni contro la Russia. Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas, parlando da Limassol, a Cipro, dove si tiene una riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione (formato Gymnich). I ministri, ha precisato Kallas, hanno […]

Crollo fisico per Sinner, è fuori al secondo turno del Roland Garros Avanti due set a zero e 5-1 nel terzo, l'azzurro accusa un malessere e non si riprende piu'