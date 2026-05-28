Truffe agli anziani campagna di prevenzione a Perugia

Tre giorni di eventi alla Loggia dei Lanari di Perugia
Truffe agli anziani – L’allarme sociale legato ai raggiri nei confronti delle persone della terza età trova una risposta concreta nel cuore dell’Umbria. Prende il via una campagna di sensibilizzazione mirata a fornire tutele e informazioni utili per contrastare i reati di natura fraudolenta. Il capoluogo umbro si attiva per edificare una rete di protezione collettiva intorno ai cittadini più vulnerabili.
L’iniziativa nel centro storico
La manifestazione si concentra nello spazio espositivo allestito all’interno della struttura cittadina. Da venerdì a domenica gli operatori accolgono il pubblico per distribuire vademecum e illustrare le principali tecniche di raggiro. Il progetto nasce grazie alla sinergia tra la sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e il comando dell’Arma. Numerose sigle del mondo sindacale e del terzo settore garantiscono un presidio costante per supportare la cittadinanza.
Il programma dei lavori
Il momento inaugurale vede la partecipazione dei vertici istituzionali e del Sottosegretario all’Interno. Le sessioni pomeridiane affrontano le dinamiche dei reati finanziari e le buone pratiche di vigilanza urbana. Esperti del settore giuridico e rappresentanti delle forze dell’ordine illustrano le condotte da tenere in caso di situazioni sospette. L’evento unisce la fase formativa a momenti di aggregazione culturale e musicale per coinvolgere l’intera comunità.
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