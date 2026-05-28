Incidente E45 Todi paralizza il traffico in galleria

Scontro frontale tra due auto nella galleria di Todi

Un violento scontro frontale ha bloccato completamente la circolazione lungo la strada statale 3 Bis Tiberina. L’incidente si è verificato nella serata di giovedì all’interno della galleria Collevalenza, un tratto stradale attualmente caratterizzato dal doppio senso di marcia per la presenza di cantieri. Due autovetture che procedevano in direzioni opposte si sono colpite frontalmente per cause che sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Dinamica e soccorsi

Il sinistro ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Gli operatori sanitari del 118 hanno assistito i conducenti e i passeggeri dei veicoli coinvolti. Secondo le prime informazioni terapeutiche raccolte sul luogo dello scontro, le persone a bordo delle vetture non avrebbero riportato traumi gravi, ma soltanto lesioni di lieve entità.

Ripercussioni sulla viabilità

Pesantissimi i disagi per gli automobilisti in transito sull’arteria umbra. La carreggiata è rimasta ostruita dai mezzi incidentati, impedendo il passaggio dei veicoli. Di conseguenza, si sono formate lunghe code di chilometri in entrambi i sensi di marcia, con il traffico rimasto completamente paralizzato per ore. Il personale dell’Anas è intervenuto per coadiuvare le operazioni di deviazione del flusso veicolare e per procedere alla successiva bonifica del manto stradale, necessaria al fine di ripristinare la regolare circolazione in totale sicurezza.