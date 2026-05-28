Ex sindaco di New York, Bill De Blasio a Perugia, con Dada ed Elly

Crystal Palace nella storia: battuto il Rayo, è trionfo in Conference League Una rete di Mateta in avvio di ripresa decide il match in favore delle Eagles

La Cina pubblica le linee guida etiche per la ricerca sui dati genetici umani PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese della Scienza e della Tecnologia ha pubblicato delle linee guida etiche per la ricerca sui dati genetici umani, con l’obiettivo di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi legittimi dei partecipanti alla ricerca e dei gruppi interessati, nonchè di promuovere il sano sviluppo di tale ricerca. Secondo il […]

Sanità Liguria, Nicolò “Con la riforma meno burocrazia e servizi più omogenei” MILANO (ITALPRESS) – “Con l’assistenza domiciliare integrata oggi raggiungiamo 45 mila cittadini over 65 direttamente nelle loro case, grazie a una rete di infermieri di famiglia, di comunità, che quotidianamente si distribuiscono su tutto il territorio”. Lo afferma Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano […]

La Cina regolamenta l’IA PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I tribunali cinesi perfezioneranno nei prossimi cinque anni le norme giudiziarie che disciplinano le questioni relative all’intelligenza artificiale (IA) e ai diritti di proprietà sui dati, ha dichiarato oggi un giudice senior del massimo organo giudiziario del Paese. Liu Guixiang, membro senior del comitato giudiziario della Corte suprema del popolo, ha […]

Scompenso cardiaco in Sicilia, esperti a confronto sulla gestione delle cure PALERMO (ITALPRESS) – Promuovere un confronto sulla necessità di rafforzare la diagnosi tempestiva, la presa in carico multidisciplinare e l’organizzazione territoriale dei percorsi dedicati allo scompenso cardiaco in Sicilia. Questo l’obiettivo del Consensus Paper sviluppato nell’ambito del progetto “Scompenso Cardiaco: dalla visione nazionale all’implementazione regionale”, presentato a Palermo, presso l’Assemblea Regionale Siciliana. Nel corso dell’iniziativa […]

Valgren conquista la tappa di Andalo, Vingegaard resta leader del Giro ANDALO (ITALPRESS) – Michael Valgren, corridore della EF Education-EasyPost, conquista in solitaria la 17esima tappa del Giro d’Italia 2026, la Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Il danese, entrato nella maxi-fuga di giornata da ventinove uomini, torna al successo bruciando nell’ultimo chilometro il norvegese Andeas Leknessund (Uno-X Mobility) e il siciliano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), che vanno […]

Ambiente Lavoro 2026, premiato progetto Open Fiber per la formazione nei cantieri BOLOGNA (ITALPRESS) – Il progetto di Open Fiber presentato in occasione di Ambiente Lavoro 2026, manifestazione dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro tenutasi a Bologna, è risultato vincitore del Next Excellence Awards di Ambiente Lavoro 2026, aggiudicandosi il riconoscimento nella categoria salute e sicurezza all’interno degli inediti NEXT Excellence Awards, che […]

Foti “Commissione Europea accolga richiesta italiana su patto di stabilità” MILANO (ITALPRESS) – “Spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodichè noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, un’eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, […]

Pnrr, Meloni “Manca l’ultimo miglio, taglieremo il traguardo” MILANO (ITALPRESS) – Sull’attuazione del Pnrr “ora non ci rimane che fare l’ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo, ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo e spingere il più possibile sulla realizzazione perchè il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo”. Lo […]