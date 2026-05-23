Fontivegge, 78enne arrestato per molestie e resistenza

Intervento dei militari a Perugia vicino alla stazione

Un uomo di 78 anni, di origini irachene e residente a Perugia, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per violenza sessuale. L’episodio è avvenuto nella zona di Fontivegge, nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo umbro.

L’intervento dei militari è scattato poco prima della mezzanotte durante un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati nell’area della stazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Perugia con il supporto dei militari della Squadra di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio” di Roma.

La segnalazione e l’intervento

Secondo quanto ricostruito dai militari, le pattuglie hanno sentito delle urla provenire da via della Ferrovia e hanno raggiunto immediatamente la zona indicata. Qui hanno incontrato una studentessa italiana di 25 anni che ha raccontato di essere stata avvicinata da uno sconosciuto mentre camminava insieme alla sorella.

La giovane ha riferito che l’uomo l’avrebbe palpeggiata, rivolgendole anche frasi offensive e ingiuriose. I Carabinieri hanno quindi avviato le ricerche del presunto responsabile, rintracciandolo poco dopo nelle vicinanze.

L’arresto e la misura cautelare

Durante il controllo, il 78enne avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari. Secondo quanto riferito dall’Arma, l’uomo, apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe insultato i Carabinieri tentando anche di colpirli e strattonarli.

I militari sono riusciti a bloccarlo senza conseguenze per le persone presenti e lo hanno accompagnato al Comando Provinciale di Perugia. Dopo la raccolta della denuncia della vittima e delle testimonianze utili a ricostruire l’accaduto, l’uomo è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per violenza sessuale.

Nelle ore successive si è svolta l’udienza di convalida davanti al Tribunale di Perugia. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti del 78enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.