Perugia Calcio incontra i ragazzi nel borgo di Sant’Egidio

I difensori della squadra biancorossa visitano il doposcuola

I difensori dell’AC Perugia Calcio, Alessandro Tozzuolo e Diego Stramaccioni, insieme al team manager Francesco Baldoni, hanno fatto visita ai giovani del doposcuola di Sant’Egidio. L’evento, promosso dall’associazione locale APS ASD Sant’Egidio, ha offerto un’importante occasione di confronto e condivisione.

L’incontro tra i calciatori e la comunità

Durante la prima parte della giornata, svoltasi all’interno dei locali scolastici, gli alunni hanno dialogato con gli atleti professionisti, illustrando i propri percorsi educativi e ponendo numerose domande sulla vita da sportivi. Il colloquio si è sviluppato in modo spontaneo, permettendo ai ragazzi di scoprire gli aspetti umani e quotidiani del mondo del calcio.

Le attività sul campo e l’entusiasmo locale

Successivamente, il gruppo si è spostato nell’area sportiva adiacente alla struttura scolastica. Nonostante le temperature elevate della giornata, i calciatori della prima squadra hanno guidato i bambini in una serie di esercitazioni tecniche e giochi con il pallone. La notizia della presenza dei tesserati del club biancorosso ha richiamato rapidamente l’attenzione di numerosi residenti e appassionati della frazione, i quali hanno raggiunto il campo per scattare foto e salutare la delegazione della società sportiva. L’iniziativa ha così unito la passione per i colori sociali del capoluogo umbro all’aggregazione sociale del piccolo centro.

I valori dello sport e i saluti finali

Prima della conclusione della visita, i rappresentanti della squadra e i giovani partecipanti hanno realizzato uno scatto fotografico collettivo. Gli organizzatori hanno omaggiato gli ospiti con una copia del libro intitolato “Sant’Egidio, vivere il Borgo”, come ringraziamento per la disponibilità dimostrata. L’appuntamento ha inteso trasmettere ai più piccoli i sani valori del sacrificio, della disciplina e del rispetto reciproco attraverso il contatto diretto con professionisti del settore. I responsabili dell’associazione hanno espresso profonda gratitudine per il successo di un pomeriggio che ha unito la cittadinanza e le istituzioni sportive del territorio.