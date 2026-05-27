Roberto Fineschi presenta a Perugia saggio su Karl Marx

Un volume accessibile sulla celebre opera del pensatore a Perugia

Perugia, 27 maggio 2026 – Una singolare operazione promozionale ha catturato l’attenzione degli utenti della rete nelle ultime ore. Il filosofo di origine tedesca è diventato il protagonista di alcune immagini digitali ambientate nei luoghi più celebri del capoluogo umbro. Le grafiche mostrano l’economista mentre cammina nei pressi della monumentale Fontana Maggiore. In un altro scatto virtuale il teorico indossa indumenti sportivi contemporanei mentre legge un volume seduto sulle gradinate della cattedrale di San Lorenzo. Questo scenario fa da sfondo urbano al lancio di un importante appuntamento culturale nel centro storico cittadino, la rassegna nasce con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza a tematiche complesse attraverso metodologie divulgative innovative e un linguaggio accessibile.

L’appuntamento è fissato per giovedì 28 maggio alle ore 17:30 nello spazio culturale del circolo Arci denominato Il Porco Rosso ospiterà l’incontro pubblico nei propri locali di via Alessi. Al centro della discussione ci sarà l’ultima fatica letteraria dello studioso senese Roberto Fineschi. Il volume si intitola a tu per tu con Il Capitale ed è stato concepito per offrire una chiave di lettura semplificata della principale opera marxiana. L’organizzazione dell’evento è il frutto di una stretta collaborazione tra l’associazione Umbrialeft e i gestori del circolo ospitante. Stefano Vinti aprirà la serata introducendo i diversi ospiti che prenderanno la parola durante il pomeriggio. Il tavolo dei relatori vedrà inoltre il contributo accademico di Ambrogio Santambrogio, docente presso l’Università degli Studi di Perugia, affiancato da Graziella Marini in rappresentanza del presidio Arci.

Il saggio, come riporta il comunicato di Nicola Torrini di Avi News – affronta una delle sfide più complesse della letteratura filosofica moderna. Il testo originale rappresenta infatti un pilastro fondamentale per comprendere le dinamiche economiche e politiche contemporanee. Nonostante l’opera sia stata spesso relegata agli archivi storici, i recenti accadimenti globali hanno spinto molti analisti a riconsiderare quelle antiche intuizioni. I fenomeni legati alla nascita dei grandi agglomerati industriali privati e alle ricorrenti instabilità finanziarie internazionali rendono quelle pagine estremamente attuali. Di conseguenza, le spiegazioni fornite dalle dottrine economiche tradizionali si rivelano spesso insufficienti per interpretare la disoccupazione su vasta scala o lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e umane. Il lavoro del pensatore tedesco conserva pertanto una validità teorica intatta che merita di essere approfondita sia dagli studiosi sia dai semplici appassionati.

Affrontare in autonomia lo studio della critica dell’economia politica può risultare un’impresa scoraggiante per i non addetti ai lavori. La lunghezza dei volumi e l’articolazione dei concetti strutturali richiedono solitamente una solida preparazione accademica preliminare. Proprio per superare questo ostacolo, l’autore ha deciso di mettere la propria esperienza pluriennale a disposizione dei lettori meno esperti. Roberto Fineschi ha dedicato gran parte della sua attività scientifica all’analisi rigorosa dei testi marxiani. Nel suo nuovo libro lo studioso ripercorre i nuclei concettuali dell’opera senza mai cadere in semplificazioni banali o imprecisioni storiche. La scrittura fluida riesce a sciogliere i nodi interpretativi più complessi, trasformando un classico ostico in un manuale d’uso per la comprensione del mondo contemporaneo.

Il dibattito perugino si inserisce in una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni sociali e produttive. La globalizzazione dei mercati e la digitalizzazione del lavoro pongono interrogativi inediti che necessitano di solidi strumenti interpretativi. Gli organizzatori dell’incontro intendono stimolare una riflessione collettiva che parta dalle radici teoriche del diciannovesimo secolo per arrivare all’analisi delle attuali disuguaglianze sociali. Attraverso il confronto tra il mondo universitario e l’associazionismo di base, l’iniziativa si propone di dimostrare come la filosofia non sia una disciplina astratta ma uno strumento pratico di cittadinanza attiva. La partecipazione del pubblico permetterà di approfondire i temi del saggio in un dialogo aperto con l’autore e con gli specialisti presenti in sala.