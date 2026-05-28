Junior League 2026 la Sir Perugia vola alle finali nazionali

I giovani talenti del volley italiano si sfidano a Bologna

Il settore giovanile della Sir Susa Scai Perugia si prepara a scendere in campo per l’atto conclusivo della stagione agonistica. La formazione Under 20 della società umbra disputerà infatti la Final Eight della Del Monte® Junior League 2026, l’evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A che mette di fronte i migliori vivai dei club della massima categoria italiana. L’appuntamento per l’inizio del prestigioso torneo giovanile, intitolato alla memoria di Massimo Serenelli e giunto alla sua trentatreesima edizione, è fissato per domenica 31 maggio nei palasport della provincia bolognese.

Il cammino dei Block Devils verso la fase finale

I ragazzi guidati in panchina dal primo allenatore Andrea Piacentini hanno ottenuto il pass per la fase finale superando brillantemente la compagine di Cuneo nel turno preliminare. La qualificazione è stata ipotecata già nella gara di andata disputata al PalaSir di Santa Maria degli Angeli, dove i padroni di casa si erano imposti con un rotondo tre a zero. Nel match di ritorno in Piemonte la Sir Susa Scai Perugia ha poi blindato il passaggio del turno, resistendo al forte avvio dei locali e conquistando i due parziali necessari per la certezza matematica del traguardo, prima di chiudere definitivamente l’incontro a proprio favore.

Il programma degli incontri e le avversarie nel girone

La competizione si svolgerà interamente in Emilia, con i match distribuiti tra il Palasport di Ozzano nell’Emilia e il PalaZanetti di San Lazzaro di Savena. Le otto formazioni partecipanti sono state suddivise in due raggruppamenti da quattro squadre ciascuno, determinati secondo il principio della serpentina. La Sir Susa Scai Perugia è stata inserita nel girone B insieme a Ravenna, Modena e Reggio Emilia. Il debutto dei giovani bianconeri prevede subito un doppio impegno nella giornata di domenica 31 maggio: la mattina alle ore 11:00 la sfida contro la Valsa Group Modena, mentre nel tardo pomeriggio alle 18:30 l’incrocio con la Consar Ravenna. La prima fase si chiuderà lunedì 1 giugno alle ore 11:00 con il match contro Reggio Emilia, anticipando le semifinali del pomeriggio e le finalissime scudetto previste per martedì 2 giugno.

I convocati della Sir Susa Scai Perugia

La delegazione perugina si presenta alla manifestazione con una rosa competitiva in tutti i reparti di gioco. La cabina di regia sarà affidata ai palleggiatori Vitale Tesone e Mattia Cassieri, mentre il reparto degli schiacciatori conterà sulle prestazioni di Filippo Giovagnoli, Filippo Dionigi, Riccardo Fiori, Gabriele Tittarelli, Tommaso Gallinella e Giorgio Maria Meattelli. Al centro della rete agiranno Michele Severini, Gabriele Capponi e Filippo Fossa, mentre la gestione della seconda linea e della difesa sarà di competenza dei liberi Luca Vagnetti e Alessandro Cassieri. Lo staff tecnico a supporto dei giocatori comprende anche il secondo allenatore Marco Ferraro, il terzo assistente Luca Arcangeli e lo scoutman Luca Palazzetti.