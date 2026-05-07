In 115 Coop torna “Dona la Spesa” di Unicoop Etruria

Sabato 9 maggio raccolta alimentare solidale in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo
Torna anche quest’anno “Dona la Spesa”, la grande raccolta alimentare promossa da Unicoop Etruria che sabato 9 maggio coinvolgerà 115 supermercati Coop distribuiti tra Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo.
L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso della solidarietà territoriale, vedrà impegnati soci, clienti, dipendenti Coop e volontari delle associazioni locali in una giornata dedicata al sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà.
Per tutta la giornata, all’ingresso dei punti vendita aderenti, saranno allestite apposite postazioni dove sarà possibile acquistare e donare prodotti alimentari confezionati e beni di prima necessità. Tra gli articoli richiesti figurano latte, pasta, riso, farina, tonno, passata di pomodoro, legumi e prodotti per l’igiene personale e della casa. Non saranno invece accettati prodotti freschi come frutta e verdura.
Tutti i beni raccolti verranno successivamente affidati alle associazioni di volontariato del territorio che provvederanno alla distribuzione presso famiglie assistite, mense solidali, case famiglia ed empori della solidarietà, garantendo un aiuto concreto a chi vive situazioni di fragilità economica e sociale.
“Dona la Spesa” rappresenta una delle principali iniziative benefiche organizzate da Unicoop Etruria insieme ai comitati soci locali. Accanto alla raccolta alimentare, la cooperativa promuove durante l’anno anche altre campagne solidali, tra cui quelle dedicate al materiale scolastico per gli studenti e le raccolte a favore dei centri che ospitano animali senza casa.
L’iniziativa conferma ancora una volta il valore della collaborazione tra cittadini, associazioni e realtà del territorio, trasformando un gesto quotidiano come la spesa in un aiuto concreto per centinaia di persone.
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