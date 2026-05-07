In 115 Coop torna “Dona la Spesa” di Unicoop Etruria

Volley, Perugia campione d’Italia Lube battuta 3-0 in finale PERUGIA (ITALPRESS) – Perugia conquista lo scudetto maschile delvolley 2025-26. Al Pala Barton Energy di Pian di Massiano i BlockDevils chiudono sul 3-0 la finale contro la Lube, cucendosiaddosso il terzo tricolore della loro storia dopo quelli del 2018(battendo anche allora Civitanova) e del 2024 (contro Monza). Nelterzo atto la Sir Susa Scai regola i […]

Psg in finale con l’Arsenal: Dembèlè illude, Kane pareggia ma non basta Finale conquistata grazie al 5-4 dell'andata

Cina, a Tianjin La Traviata è un’opera immersiva nell’architettura italiana TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Vestita come la tragica eroina Violetta, una cantante ha riempito con la sua voce l’animata Italian Style Area. Quest’area, situata nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, è l’unico complesso architettonico dallo stile italiano ben conservato in Asia, testimonianza di una vivace integrazione tra cultura e consumi. L’opera italiana “La Traviata” […]

La Cina chiede una suddivisione equa dei dividendi digitali generati dall’IA NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone in tutto il mondo dovrebbero poter condividere in modo equo i dividendi digitali generati dall’intelligenza artificiale (IA), ha dichiarato ieri un inviato cinese presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Al giorno d’oggi l’IA avanza a un ritmo senza precedenti ed è sempre più integrata nei settori economici e […]

Fonti Pakistan “Iran e Usa vicini a un accordo su nucleare e fondi congelati” ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) – L’Iran avrebbe confermato a Washington di non avere “alcuna intenzione” di dotarsi di armi nucleari. Lo hanno riferito fonti pakistane, vicine ai negoziati, all’emittente Al Arabiya. Secondo le stesse fonti, la bozza d’accordo allo studio prevede il rilascio dei fondi iraniani congelati e contiene clausole specifiche sul programma di arricchimento dell’uranio. […]

Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 si sgancia dalla stazione spaziale PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il veicolo per il trasporto merci Tianzhou-9, incaricato di trasportare rifornimenti alla stazione spaziale cinese, si è sganciato dal complesso modulare della stazione alle 16:34 (ora di Pechino) di oggi, ed è passato alla fase di volo indipendente. Lo ha reso noto la China Manned Space Agency (Cmsa). Il veicolo rientrerà […]

Mattarella “L’Italia conserva formidabili risorse morali” ROMA (ITALPRESS) – “Nelle primissime ore dopo la scossa più devastante, vi fu una mobilitazione generosa dei militari dell’Esercito e dei vigili del fuoco. La dedizione di tanti uomini in divisa e la loro forza espressa hanno salvato vite, curato feriti, contribuito a infondere fiducia e coraggio. Un senso di fraternità che espressero anche tanti […]

Kia Sportage si rinnova con la motorizzazione Trifuel TORINO (ITALPRESS) – Kia arricchisce la gamma Sportage con la motorizzazione Trifuel. Anche sull’ammiraglia della casa coreana sarà dunque possibile scegliere la soluzione tecnologica che combina la propulsione turbo benzina, Gpl e full hybrid in un’unica proposta. Con il nuovo Sportage TriFuel continua, infatti, la storica collaborazione tra Kia Italia e Westport Fuel Systems Italia, […]

Sisma Friuli, Meloni “Modello ricostruzione migliore che Italia abbia mai visto” GEMONA DEL FRIULI (ITALPRESS) – Dopo la scossa del 6 maggio 1976 “il tempo della paura e del dolore durò poco e fu breve, perchè si fece largo un altro sentimento, l’orgoglio. Non c’era tempo per piangere e commiserarsi, bisognava agire, bisognava reagire”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento […]