Servizio tecnico patrimoniale rafforza gestione opere PNRR

Nuovo direttore nominato all’Ospedale di Perugia per i lavori

Perugia, 6 maggio 2026 – L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha ufficializzato l’arrivo dell’ingegnere Teobaldo Servilio alla direzione del Servizio tecnico patrimoniale, ruolo assunto il 4 maggio dopo la conclusione della procedura selettiva pubblica. Il nuovo direttore subentra all’ingegnere Luca Gusella, rientrato all’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche. L’ingresso di Servilio avviene in una fase particolare, segnata dalla chiusura dei cantieri finanziati dal PNRR e dall’imminente apertura di nuove strutture sanitarie. Il direttore generale Antonio D’Urso ha accolto Servilio sottolineando l’importanza del suo contributo in un momento di intensa attività tecnica. Nei prossimi due mesi verranno inaugurati la nuova Terapia Intensiva cardio-toracovascolare, il Pronto Soccorso rinnovato e il reparto di Emodinamica, interventi che rappresentano un salto di qualità per l’assistenza ospedaliera. D’Urso ha evidenziato come il potenziamento dell’organico tecnico sia essenziale per garantire continuità, sicurezza e coordinamento nei numerosi progetti in fase di completamento.

Il Servizio tecnico patrimoniale dell’Ospedale di Perugia gestisce un ambito strategico: progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche, direzione dei lavori, gestione del patrimonio immobiliare e coordinamento tecnico degli interventi. Un settore che richiede competenze trasversali, capacità di pianificazione e una visione integrata delle esigenze strutturali dell’ospedale.

Teobaldo Servilio, nato a Napoli nel 1969 e residente ad Ancona, porta con sé un bagaglio professionale consolidato. Laureato in ingegneria civile all’Università “Federico II”, ha maturato una lunga esperienza nella gestione di opere pubbliche, nella sicurezza dei cantieri e negli appalti. La sua attività comprende la redazione di Piani di Sicurezza, documenti di Valutazione del Rischio e procedure di evacuazione, oltre alla predisposizione dei Piani di Emergenza. Ha ricoperto incarichi di Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, assumendo responsabilità dirette nei procedimenti di appalto. Ha inoltre svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per interventi finanziati dal PNRR, tra cui la Casa della Comunità di Ancona, la Casa della Comunità di Chiaravalle e l’Ospedale di Comunità della stessa città. Ha partecipato anche al collaudo tecnico-amministrativo degli interventi di miglioramento sismico degli ospedali di Foligno e Orvieto.

L’arrivo di Servilio rappresenta un tassello importante nel percorso di modernizzazione dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, come riporta il comunicato di Simona Panzolini, Ufficio Stampa Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Perugia.

La sua esperienza nella gestione di opere complesse e nella sicurezza dei cantieri rafforza la capacità dell’ente di affrontare le sfide strutturali e organizzative dei prossimi anni, in un contesto in cui gli investimenti del PNRR stanno ridisegnando gli spazi e i servizi della sanità regionale.