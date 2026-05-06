Infrastrutture, Azione Umbria sollecita il governo per il Nodo

Le opere strategiche servono per il rilancio di Perugia

Perugia, 6 maggio 2026 – La mobilità regionale si trova davanti a un bivio fondamentale che non ammette ulteriori rallentamenti burocratici o incertezze finanziarie. La costruzione del Nodo rappresenta oggi una priorità assoluta per decongestionare un sistema viario ormai al collasso. In particolare, la realizzazione del cosiddetto “Nodino” viene indicata come il primo tassello indispensabile di un disegno strategico che coinvolge l’intero territorio umbro. Il blocco costante del traffico tra gli svincoli di Collestrada e Ponte San Giovanni non è solo un problema logistico, ma incide pesantemente sulla produttività dell’area e sulla sicurezza stradale. Azione Umbria ha ribadito come non sia più possibile attendere, sollecitando interventi rapidi e concreti per risolvere un’emergenza che dura da decenni.

I dati forniti dall’Arpa Umbria evidenziano un quadro allarmante per quanto riguarda i livelli di inquinamento atmosferico nelle zone più colpite dal transito dei veicoli pesanti. Negli ultimi vent’anni, i residenti di Ponte San Giovanni hanno visto aumentare le concentrazioni di smog di oltre il 30%. Questa situazione, unita ai continui incidenti che paralizzano il raccordo Perugia-Bettolle fino a Corciano, rende la vita quotidiana dei cittadini insostenibile. La costruzione di varianti stradali moderne non è dunque una semplice scelta urbanistica, ma una necessità sanitaria per tutelare la salute pubblica. Ridurre le code significa abbattere le emissioni nocive e restituire vivibilità a quartieri che ospitano migliaia di famiglie, oggi costrette a respirare fumi di scarico prodotti da un traffico stagnante.

Il supporto alla linea tracciata dall’amministrazione regionale appare netto, specialmente nella volontà di gestire l’opera come un intervento unitario. L’obiettivo è collegare Collestrada direttamente alla Perugia-Bettolle con standard tecnici adeguati ai flussi di traffico contemporanei. Per ottenere questo risultato, è indispensabile che il Governo nazionale inserisca il progetto tra le priorità finanziarie, garantendo le risorse necessarie per l’intera copertura del piano. Solo attraverso una visione d’insieme si potrà evitare il rischio di realizzare opere monche che non risolverebbero i nodi critici del sistema. La determinazione espressa a livello locale deve ora trovare una sponda altrettanto seria a Roma, dove risiede il potere decisionale ultimo per lo sblocco dei cantieri.

Parallelamente alla questione perugina, resta alta l’attenzione sul completamento della Tre Valli. Questa arteria viene considerata vitale per creare una connessione efficiente tra Umbria, Marche e Lazio, favorendo lo sviluppo delle zone interne più isolate. Si tratta di un’opera fondamentale per il riequilibrio territoriale, specialmente per quelle aree colpite dai tragici eventi sismici del passato. La sicurezza stradale e la facilità di collegamento sono premesse necessarie per evitare lo spopolamento dei borghi e per sostenere le imprese che operano nel cuore dell’Appennino. Un’infrastruttura moderna in questo settore rappresenta un ponte verso la ripresa economica e sociale di un intero distretto che attende risposte da troppo tempo.

Le sollecitazioni rivolte al Governo nazionale puntano a ottenere una chiarezza definitiva sui tempi di esecuzione e sulle modalità di appalto. Azione Umbria sottolinea che la propria posizione è dettata da un pragmatismo responsabile, lontano da logiche puramente elettorali. L’Umbria non può più permettersi di essere una regione isolata o soffocata dal traffico pesante che attraversa i centri abitati.

Il Nodo e la Tre Valli sono due facce della stessa medaglia: una serve per risolvere i problemi quotidiani della zona urbana, l’altra per garantire una proiezione strategica verso il resto del Paese. La sfida attuale consiste nel trasformare queste richieste in atti amministrativi vincolanti, assicurando ai cittadini umbri infrastrutture moderne, sicure e rispettose dell’ambiente circostante.

Lorenzo Mazzanti

Azione Umbria