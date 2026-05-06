Intrecci apre le porte ai giovani talenti a Castiglione 2026, in Teverina

Castiglione ospita l’accademia per l’orientamento scolastico

L’alta formazione nel comparto della ristorazione e dell’ospitalità vive una fase di profonda evoluzione tecnologica e metodologica. L’Accademia di Sala e Accoglienza Intrecci ha stabilito per il 20 e 21 maggio 2026 una sessione di orientamento immersivo dedicata a venticinque studenti provenienti dagli istituti superiori del Lazio e dell’Umbria.

Formazione d’eccellenza per la sala

L’iniziativa mira a trasformare la classica presentazione scolastica in un’esperienza operativa diretta, permettendo ai candidati di respirare l’atmosfera del campus situato a Castiglione in Teverina. Durante la due giorni, i partecipanti non saranno semplici spettatori ma attori protagonisti di un sistema didattico che fonde teoria e pratica d’alto livello.

Un nuovo modello didattico intensivo

La struttura del percorso accademico si rinnova radicalmente con il lancio del corso 10.0, previsto per il prossimo settembre. La direzione ha scelto di ottimizzare i tempi di inserimento nel mercato del lavoro, passando da una configurazione tradizionale a una formula più dinamica. Il nuovo schema prevede quattro mesi di residenza intensiva in campus seguiti da tre mesi di stage professionale. Questa contrazione temporale non intacca la qualità dei contenuti ma mira a fornire risposte rapide a un settore che lamenta costantemente la carenza di figure specializzate. La strategia punta a garantire l’ingresso in organico entro l’ottavo mese dall’inizio delle lezioni.

Metodologia e visione professionale

Al centro della proposta educativa di Intrecci risiede il superamento del concetto meccanico di servizio. Gli studenti sono chiamati a sviluppare competenze che spaziano dal sapere tecnico al “saper essere” relazionale. Il programma dell’open day prevede infatti masterclass specifiche, sessioni di degustazione guidata e laboratori tecnici dove il confronto con i docenti e gli ex allievi diventa costante. L’obiettivo dichiarato è la costruzione di un’identità professionale solida, capace di interpretare l’accoglienza come un valore culturale e non solo come una mansione esecutiva. L’integrazione delle aree didattiche all’interno di un modulo organico assicura che nessuna nozione fondamentale venga tralasciata nonostante l’accelerazione del calendario.

Opportunità di carriera immediata

Il dialogo incessante con le realtà imprenditoriali del territorio e nazionali ha spinto l’accademia di Castiglione a calibrare l’offerta formativa sulle reali necessità aziendali. La direttrice operativa Chiara Riccardi ha sottolineato come la riorganizzazione dei contenuti nasca da un’attenta analisi di mercato. Le figure in uscita devono possedere una preparazione trasversale, in grado di gestire la complessità dei rapporti interpersonali tipici della sala moderna. La partecipazione alle giornate di maggio è totalmente gratuita, rappresentando un investimento diretto della scuola sulle nuove leve che intendono fare dell’ospitalità la propria carriera futura.

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