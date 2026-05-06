Busitalia espande i collegamenti notturni tra Calabria e Umbria

Nuove tratte attive da giugno per viaggiare tra Catanzaro e Siena

Busitalia espande – L’evoluzione della mobilità nazionale segna un punto di svolta per il Mezzogiorno grazie al potenziamento dei servizi di trasporto su gomma a lunga percorrenza. Dal 1° giugno 2026, la rete di Busitalia, controllata di Trenitalia all’interno del Gruppo FS, vedrà l’attivazione di due nuove linee notturne strategiche. Queste rotte permetteranno di unire il territorio calabrese con i principali nodi urbani di Umbria e Toscana, garantendo una continuità di viaggio finora inedita per molte aree interne e costiere della regione. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’accessibilità dei territori attraverso una visione integrata dei trasporti che superi i limiti geografici.

Integrazione intermodale tra gomma e ferro nel centro Italia

Il progetto si fonda sul concetto di intermodalità, mirando a creare una sinergia perfetta tra il vettore stradale e quello ferroviario. Le nuove corse dirette a Roma sono state programmate per coincidere con l’offerta di Trenitalia, facilitando il proseguimento del viaggio verso le città del Nord. Questo sistema permette ai passeggeri di usufruire di un’unica architettura di trasporto, dove l’autobus funge da estensione naturale dei binari. La valorizzazione dei nodi di interscambio come la Capitale diventa quindi il fulcro di una strategia che punta a rendere gli spostamenti più fluidi e meno frammentati per chi parte da località periferiche.

Le fermate previste lungo la direttrice jonica e tirrenica

La capillarità del servizio è assicurata da un numero elevato di fermate intermedie che coprono gran parte della Calabria settentrionale e centrale. Per quanto riguarda il collegamento tra Crotone e Perugia, il tragitto toccherà centri vitali come Cirò Marina, Cariati, Mirto e Rossano, risalendo poi verso Sibari e Spezzano Albanese prima di puntare su Roma. Parallelamente, la linea che congiunge Catanzaro a Siena servirà il versante tirrenico e l’entroterra, effettuando soste a Cosenza, Rende, Castrovillari e attraversando la Basilicata con tappe a Lauria e Lagonegro. Questa distribuzione dei punti di imbarco risponde alla necessità di collegare aree spesso distanti dalle stazioni dell’alta velocità.

Standard tecnologici e comfort per i viaggiatori notturni

Per affrontare le tratte di lunga percorrenza, Busitalia ha previsto l’impiego di mezzi di ultima generazione caratterizzati dalla distintiva livrea rossa. Gli autobus sono stati progettati per massimizzare il benessere a bordo durante il riposo notturno, offrendo sedili reclinabili e spazi ottimizzati. La dotazione tecnologica include sistemi di sicurezza ADAS per l’assistenza alla guida, climatizzazione avanzata e connettività Wi-Fi costante. Ogni postazione è inoltre equipaggiata con prese USB per la ricarica dei dispositivi mobili, mentre monitor informativi aggiornano costantemente i viaggiatori sul percorso. La disponibilità di servizi igienici a bordo completa il quadro di un’offerta pensata per competere con i più alti standard europei.

Disponibilità dei titoli di viaggio e canali d’acquisto

La commercializzazione dei biglietti per i viaggi in partenza dal primo giugno è già operativa su tutte le piattaforme digitali del Gruppo FS. Gli utenti possono finalizzare l’acquisto tramite il portale ufficiale di Busitalia o l’applicazione di Trenitalia, oltre che presso i punti vendita fisici autorizzati. È stata inoltre confermata la possibilità di reperire i titoli di viaggio direttamente a bordo del mezzo, garantendo la massima flessibilità. L’iniziativa rappresenta un investimento concreto sul diritto alla mobilità, riducendo le distanze tra il Sud e il cuore dell’Italia attraverso un servizio efficiente e sostenibile.

Il potenziamento del servizio notturno garantisce una copertura totale dei centri nevralgici del versante jonico, permettendo ai passeggeri in partenza da Crotone di raggiungere l’Umbria attraverso una fitta rete di scali. Il percorso prevede fermate strategiche a Torre Melissa, Cirò Marina, Torretta di Crucoli, Cariati, Mandatoriccio, Marina di Pietrapaola e Marina di Calopezzati. La risalita verso nord prosegue toccando le località di Mirto, Rossano, Corigliano Calabro, Cantinella, Sibari e Spezzano Albanese, prima di puntare direttamente verso l’hub di Roma e terminare la corsa a Perugia.

Collegamenti diretti dal cuore della Calabria alla Toscana

Sull’altro versante, il collegamento quotidiano tra Catanzaro e Siena è strutturato per servire l’area centrale e settentrionale della regione, intercettando i flussi di traffico dei principali poli urbani e universitari. Gli autobus effettueranno soste programmate a Cosenza e Rende, proseguendo poi verso Castrovillari. Il tragitto attraversa l’area lucana e campana con fermate a Lauria, Lagonegro, Sala Consilina ed Eboli, garantendo la connessione con la Capitale prima di giungere a destinazione nel territorio toscano. Questa pianificazione assicura che ogni singola località citata sia integrata in un sistema di mobilità efficiente e moderno.