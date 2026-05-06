Polizia penitenziaria: nuovi agenti per le carceri in Umbria

Cinquanta rinforzi per le carceri di Perugia, Terni e Spoleto
Perugia, 6 maggio 2026 – L’organico degli istituti carcerari umbri riceve una boccata d’ossigeno grazie alla recente assegnazione di personale proveniente dal 186° corso di formazione. L’iniziativa governativa prevede l’inserimento immediato di 50 nuove unità, distribuite strategicamente tra le strutture detentive regionali per far fronte alle storiche carenze di personale. Il provvedimento si inserisce in un piano di rafforzamento della sicurezza nazionale, mirando a stabilizzare l’operatività quotidiana all’interno dei penitenziari.
Nello specifico, il piano di ripartizione assegna la quota maggiore alla struttura di Spoleto, che beneficerà di 25 nuovi agenti. La casa circondariale di Perugia riceverà 15 unità, mentre per l’istituto di Terni sono previsti 10 rinforzi. Questa suddivisione risponde a un’analisi delle necessità operative e dei carichi di lavoro registrati nelle diverse province umbre. L’obiettivo primario è garantire un supporto tangibile agli operatori già in servizio, riducendo i turni logoranti e migliorando i livelli di sorveglianza e controllo.
L’invio di queste nuove forze rappresenta una risposta alle istanze sindacali e alle necessità evidenziate dal territorio. Alessandro Moio, esponente provinciale di Fratelli d’Italia a Perugia, ha sottolineato come tale investimento segni una rottura con la gestione del passato, caratterizzata da una prolungata incuria verso le dinamiche interne alle carceri. La presenza di un numero adeguato di agenti è considerata essenziale non solo per la sicurezza esterna, ma soprattutto per la tutela dell’incolumità fisica delle donne e degli uomini che indossano la divisa.
Negli ultimi anni, il sistema penitenziario regionale ha sofferto una pressione crescente dovuta all’invecchiamento del personale e al mancato turnover. L’immissione dei corsisti del 186° ciclo rappresenta dunque un passo avanti verso il recupero della piena efficienza amministrativa. L’incremento numerico permette infatti una gestione più fluida delle attività rieducative e dei trasferimenti, elementi fondamentali per mantenere l’ordine e il rispetto della legalità in contesti spesso sovraffollati e complessi.
L’azione del Governo centrale viene letta come un segnale di vicinanza alle problematiche umbre, dove le carceri costituiscono snodi cruciali per la tenuta del sistema giustizia. L’impegno dichiarato è quello di proseguire su questa linea di investimenti mirati, evitando che l’assistenza e la vigilanza vengano minate da vuoti d’organico strutturali, come riporta il comunicato della Segreteria FdI Umbria.
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