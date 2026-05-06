Polizia penitenziaria: nuovi agenti per le carceri in Umbria

Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 si sgancia dalla stazione spaziale PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il veicolo per il trasporto merci Tianzhou-9, incaricato di trasportare rifornimenti alla stazione spaziale cinese, si è sganciato dal complesso modulare della stazione alle 16:34 (ora di Pechino) di oggi, ed è passato alla fase di volo indipendente. Lo ha reso noto la China Manned Space Agency (Cmsa). Il veicolo rientrerà […]

Mattarella “L’Italia conserva formidabili risorse morali” ROMA (ITALPRESS) – “Nelle primissime ore dopo la scossa più devastante, vi fu una mobilitazione generosa dei militari dell’Esercito e dei vigili del fuoco. La dedizione di tanti uomini in divisa e la loro forza espressa hanno salvato vite, curato feriti, contribuito a infondere fiducia e coraggio. Un senso di fraternità che espressero anche tanti […]

Kia Sportage si rinnova con la motorizzazione Trifuel TORINO (ITALPRESS) – Kia arricchisce la gamma Sportage con la motorizzazione Trifuel. Anche sull’ammiraglia della casa coreana sarà dunque possibile scegliere la soluzione tecnologica che combina la propulsione turbo benzina, Gpl e full hybrid in un’unica proposta. Con il nuovo Sportage TriFuel continua, infatti, la storica collaborazione tra Kia Italia e Westport Fuel Systems Italia, […]

Sisma Friuli, Meloni “Modello ricostruzione migliore che Italia abbia mai visto” GEMONA DEL FRIULI (ITALPRESS) – Dopo la scossa del 6 maggio 1976 “il tempo della paura e del dolore durò poco e fu breve, perchè si fece largo un altro sentimento, l’orgoglio. Non c’era tempo per piangere e commiserarsi, bisognava agire, bisognava reagire”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento […]

Synergie Italia e PwC Italia insieme per modello integrato servizi HR e consulenza ROMA (ITALPRESS) – Synergie Italia Spa, operatore di riferimento nel settore dei servizi per il lavoro con oltre vent’anni di presenza sul mercato nazionale, e PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese e parte di uno dei più grandi network professionali a livello globale, hanno siglato una collaborazione strategica attraverso cui le due […]

E’ morto il fondatore della Cnn Ted Turner, aveva 87 anni ROMA (ITALPRESS) – Ted Turner, fondatore dell’emittente statunitense Cnn, è morto oggi all’età di 87 anni. A riferirlo è la stessa emittente americana riportando un comunicato stampa della Turner Enterprises. L’imprenditore di Atlanta ha costruito un impero mediatico che comprendeva la prima superstazione via cavo e canali popolari per film e cartoni animati, oltre a […]

Giornata Europea Sicurezza Stradale, Mit apre le porte ai giovani di “On the Road” ROMA (ITALPRESS) – Non solo teoria, ma esperienza concreta. In occasione della Giornata europea della sicurezza stradale, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, hanno incontrato al MIT i ragazzi coinvolti nel progetto “On the Road”. Si tratta di un percorso di educazione stradale e […]

Urso “Competenze, innovazione e Made in Italy pilastri della competitività” ROMA (ITALPRESS) – “Le competenze, l’innovazione e il Made in Italy sono i 3 pilastri che definiscono la competitività del Paese. La prima leva su cui investiamo è la formazione e i risultati sono concreti e misurabili, infatti, le iscrizioni al liceo del Made in Italy nel 2026 sono cresciute di oltre il 31% rispetto […]

Mercato della Terra e Festival dei Ragazzi, biodiversità protagonista nel Canavese TORINO (ITALPRESS) – Dal 9 al 12 maggio 2026, la biodiversità torna a essere la protagonista assoluta a San Giorgio Canavese, grazie a due appuntamenti: il Mercato della Terra e della Biodiversità e il Festival della Biodiversità dei Ragazzi.Il 9 e il 10 maggio oltre centro espositori fra Presidi Slow Food, Prodotti del Paniere della […]