Ternana sfida la Lazio per blindare la corsa salvezza finale

A Terni squadra compatta verso la gara che vale salvezza bis

La Ternana Women si avvicina al crocevia decisivo della stagione con un margine prezioso da amministrare e due partite ancora da disputare. La sfida contro la Lazio Women rappresenta uno snodo fondamentale nella lotta per la permanenza in categoria. Le rossoverdi arrivano all’appuntamento con quattro punti di vantaggio sul Genoa e la possibilità concreta di avvicinarsi definitivamente all’obiettivo fissato a inizio anno.

La pressione cresce. L’attenzione anche. In casa rossoverde nessuno considera chiuso il discorso salvezza. La squadra continua a lavorare con intensità e concentrazione, consapevole che gli ultimi novanta minuti possono ancora cambiare gli equilibri della classifica.

A trasmettere il senso del momento è l’attaccante portoghese Adriana Gomes, una delle figure centrali della stagione umbra. La giocatrice invita il gruppo a mantenere alta la soglia dell’attenzione, senza lasciarsi condizionare dal vantaggio accumulato nelle ultime settimane.

Mentalità e sacrificio per arrivare al traguardo

Il clima nello spogliatoio resta compatto. Le rossoverdi sanno di avere il destino nelle proprie mani, ma anche che servirà lucidità fino all’ultima giornata. La squadra ha costruito il proprio percorso attraverso equilibrio tattico, intensità e capacità di reagire nei momenti complicati.

Adriana Gomes ha sottolineato come il vantaggio in classifica non autorizzi alcun rilassamento. Nel gruppo prevale la convinzione che sarà necessario affrontare il finale di stagione con mentalità forte e spirito di sacrificio. L’obiettivo è evitare cali di tensione in una fase dell’anno dove ogni episodio può incidere in maniera determinante.

La partita contro la Lazio viene preparata con grande attenzione. Le biancocelesti stanno lottando per obiettivi di vertice e dispongono di qualità tecniche importanti. Per questo motivo la Ternana punta su compattezza, ordine e capacità di sfruttare ogni occasione disponibile.

Le assenze pesano ma il gruppo reagisce

Nelle ultime settimane l’organico rossoverde ha dovuto fare i conti con infortuni pesanti. A subire le conseguenze maggiori è stato soprattutto il reparto offensivo, privato di elementi importanti come Pirone e Pellegrino Cimò.

Le assenze hanno inevitabilmente modificato gli equilibri della squadra, ma all’interno dello spogliatoio è cresciuto il senso di responsabilità collettiva. Le compagne vogliono chiudere la stagione anche per chi è stato costretto a fermarsi nel momento più delicato dell’anno.

Il gruppo ha reagito stringendosi attorno alle giocatrici indisponibili. L’atteggiamento visto negli allenamenti degli ultimi giorni conferma la volontà della squadra di affrontare il finale con grande determinazione. La Ternana sa che servirà uno sforzo supplementare sotto il profilo fisico e mentale.

Il precedente dell andata alimenta fiducia

Uno degli elementi che alimentano fiducia nell’ambiente rossoverde è il successo ottenuto nella gara di andata al Moreno Gubbiotti. In quell’occasione la Ternana riuscì a mettere in difficoltà la Lazio attraverso intensità e organizzazione, conquistando una vittoria considerata tra le più importanti della stagione.

Quel precedente rappresenta un riferimento importante in vista della nuova sfida. Lo staff tecnico lavora per riproporre gli aspetti migliori mostrati nella gara d’andata, cercando allo stesso tempo di correggere le situazioni che avevano creato difficoltà durante il match.

La Lazio resta comunque una formazione costruita per i piani alti della classifica. Per questo motivo la Ternana dovrà disputare una partita intelligente, limitando gli spazi e mantenendo equilibrio nei momenti chiave dell’incontro.

Attesa anche per Genoa Fiorentina

Nel weekend l’attenzione del club umbro sarà rivolta anche all’altra sfida che può incidere sulla corsa salvezza. Il Genoa affronterà infatti la Fiorentina in una gara dal peso specifico enorme per gli equilibri della zona bassa della classifica.

Il vantaggio di quattro punti consente alla Ternana di guardare alle ultime due giornate con maggiore serenità, ma nessuno intende fare calcoli prematuri. L’obiettivo resta quello di conquistare punti decisivi senza dipendere dai risultati degli altri campi.

A due turni dalla conclusione del campionato, la squadra rossoverde continua così la propria marcia verso un traguardo che avrebbe un valore enorme per il club e per tutto l’ambiente. La sfida contro la Lazio diventa adesso il passaggio più delicato e significativo di una stagione vissuta sempre sul filo dell’equilibrio.