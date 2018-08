Ramo del pino si schianta a Pieve di Campo nel Ponteggiano Questa volta il pino è stato clemente: uno dei suoi grossi rami cadenti è piombato proprio a ridosso della base del tronco senza invadere la piazzetta di via Donini a Pieve di Campo. E’ uno spazio dove sostano automobili, giocano i “ragazzi del campetto” con improvvisate gimkane. Sopra le macchine, i ragazzi e i passanti incombono numerosi rami dei pini che circondano lo spazio. Il pino è un albero “autopotante”, cioè i rami quando non sono più rivolti verso l’alto ma assumono una posizione ad angolo retto con il tronco avvertono che stanno per cadere.

Putroppo questo “segnale” è ignorato da chi dovrebbe controllare periodicamente lo stato della popolazione arborea di pini e di altre piante. Quindi il cittadino deve fare il maggior affidamento sulla clemenza degli alberi.

Ma non sempre è così e spesso automobili e persone finiscono colpiti da rami o tronchi trascurati e pericolosi.