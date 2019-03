Operaio di Santa Maria degli Angeli perde la mano, arto destro amputato

Brutto incidente sul lavoro per un operaio di un’azienda di Santa Maria degli Angeli impegnato in Sicilia, ad Acireale. Lo riporta oggi la Nazione Umbria in un articolo a firma di Maurizio Baglioni. L’uomo, di 46 anni – secondo quanto è stato possibile apprendere –, martedì scorso stava lavorando, al macchinario all’interno di un’azienda che opera nel settore degli insilati quando si è verificato l’incidente. La mano è rimasta intrappolata fra gli ingranaggi del mezzo.

I medici non hanno potuto fare altro che procedere all’amputazione dell’arto. Ora è ancora ricoverato nel reparto specialistico dell’ospedale di Catania. Nei prossimi giorni potrebbe ritornare in Umbria. Sono in corso anche gli accertamenti di legge per stabilire le cause che hanno provocato l’incidente. l’uomo è molto conosciuto a Santa Maria degli Angeli. Sono stati allertati i familiari e da Santa Maria degli Angeli sono subito partiti i genitori per essere vicini al figlio.