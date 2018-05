Morto Roberto Gnagnetti, malore fatale mentre era a camminare, un infarto Roberto Gnagnetti – 50 anni circa -, poliziotto ispettore capo e in forza presso la procura della Repubblica di Perugia, è morto. Era a passeggio con la moglie quando si è sentito male. Un infarto, sembra, e – a quanto dice Mario Mariano, ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia – per i sanitari del 118 non c’è stato niente da fare: morto sul colpo. Sposato e padre di un bambino era una figura molto attiva anche nel sociale e nello sport. «Ci siamo visti qualche giorno fa – racconta Mario Mariano – dovevamo organizzare un torneo di calcio in onore del carabiniere Costantino Camera, appuntato dei Carabinieri morto in un incidente stradale qualche tempo fa. La notizia mi addolora tantissimo – aggiunge il giornalista – l’avevo visto in ottima forma».

La tragedia questa mattina attorno alle 10

Nel mondo del calcio Roberto Gnagnetti era allenatore del settore Juniores del Castel del Piano. «Sì – conferma Mariano – è stato al San Sisto e alla Pontevecchio».

LEGGI ANCHE: Incidente stradale, muore Costantino Camera, appuntato dei carabinieri in servizio a Perugia

Ti voglio bene Roberto Gnagnetti! Spero di svegliarmi da questo brutto incubo! C’è scritto sul Facebook Associazione Calcio Dilettantistica Castel del Piano

Oggi purtroppo per la nostra società è una giornata triste è venuto a mancare il nostro allenatore della Juniores Mister Roberto Gnagnetti … persona di uno spessore morale che si trova in poche persone … dedita al proprio lavoro come pochi sanno fare…. per i ragazzi che allenava più che solo un Mister era un amico sempre pronto a sostenerli ed aiutarli nel momento del bisogno …. Mister lasci un grande vuoto …. ma rimarrai sempre nel nostro cuore …. buon viaggio Mister !!! Acd Castel del Piano 1966