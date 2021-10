Furti in Altotevere e anche in Toscana all’ora di cena

Furti in Altotevere e anche in Toscana, in Valtiberina. A raccontarlo sui sociale è stata una giovane tifernate che ha descritto quanto è accaduto a lei e alla sua famiglia, in questi giorni. La notizia è riportata oggi dalla Nazione Umbria.

Fonte: La Nazione Umbria

«Sabato sera – ha scritto – sono entrati i ladri in casa di mia mamma, dove siamo momentaneamente appoggiati. Hanno messo all’aria tutto. Hanno aperto gli armadi, cassetti, buttati a terra tutto quello che potevano ed aperto ogni cosa. Sono entrati – ha scritto ancora – facendo un buco nella finestra della camera di mia mamma. Negli appartamenti sopra e in uno del condominio vicino, invece, sono entrati arrampicandosi dalle terrazze ed aiutandosi con i tubi o con le grondaie. A parte quello che è stato portato via che sono ricordi senza prezzo – evidenzia ancora la ragazza – è il fatto di sapere che qualcuno sia entrato in casa tua, con tranquillità, che ha rovistato tra le tue cose, nel tuo spazio privato».

Il fatto è accaduto fra le 19,30 e le 21,30 quando in casa non c’era nessuno. La ragazza ha detto di aver chiamato gli agenti del locale commissariato di polizia, che dopo aver ascoltato le testimonianze hanno iniziato le indagini.