Frode Iva in settore carburanti, Finanza sequestra 55 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Pistoia, in una inchiesta condotta insieme alla direzione della Toscana, Sardegna e Umbria della Agenzia delle Dogane per una presunta frode fiscale sull’iva nel settore carburanti, ha effettuato un sequestro preventivo. Il decreto di sequestro preventivo è stato finalizzato su beni, quote di società e disponibilità finanziarie per oltre 55 milioni di euro. Di fatto l’importo corrispondente alla evizione contestata. 17 sono gli indagati residenti in Toscana, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Lazio e Lombardia.