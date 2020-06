Ricerca per:

Coronavirus, un nuovo positivo in Umbria dopo 11 giorni di zero contagi

Un nuovo caso di positività al Covid-19 in Umbria dopo undici giorni senza contagi. E’ quanto registrato nella dashboard della regione Umbria su 843 tamponi effettuati. Si tratta di una persona asintomatica di Terni posta in isolamento contumaciale a casa.

Gli attualmente positivi, quindi salgono a 37. I guariti sono stabili a 1.319. I ricoverati in ospedale scendono a 12, di cui due in terapia intensiva: 7 a Pantalla, 3 a Terni (di cui uno in terapia intensiva) e 2 a Perugia (di cui uno in terapia intensiva). I morti restano 76.

I positivi oltre ai 13 di Terni sono:

– 4 a San Gemini e Città di Castello,

– 1 ad Arrone, Foligno, Marsciano, Massa Martana, Montecastrilli, Narni, Orvieto, Panicale, Perugia e Stroncone.

La situazione in Italia vede un calo di contagiati. E’ di 234.998 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a sabato di 197 casi, quando si era registrata una crescita di 270. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 6 le Regioni con zero nuovi casi: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono 53 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 72 di sabato. Dai dati della Protezione Civile emerge che ci sono 10 regioni senza vittime: Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono saliti a 165.837 i guariti e i dimessi, con un incremento di 759. Sabato l’aumento era stato di 1.297.

Sono 287 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 6 meno di sabato. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.864, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 30.111, con un calo di 471 rispetto a sabato. Sono 35.262 i malati di coronavirus in Italia, 615 meno di sabato, quando il calo era stato di 1.099.