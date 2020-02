Coronavirus, primi due casi in Umbria, ma scuole resteranno aperte

I due casi, pur essendo positivi, non sono focolai locali, pertanto la regione non ha stabilito la chiusura delle scuole. I pazienti sono stati contagiati fuori regione e sono già in isolamento in casa. La procedura, infatti, prevede la chiusura delle scuole, solo in caso di un focolaio locale.

E’ stata avviata la procedura volta a risalire alle persone frequentate in questi giorni, che potrebbero quindi essere state contagiate. La Regione non si appresta a porre in essere alcuna misura relativa a scuole o uffici pubblici.