Coronavirus, nuovo caso in Umbria, sale a 9 il numero delle persone positive

La direzione regionale alla Sanità informa che oggi è stato riscontrato un nuovo caso di infezione da coravirus in Umbria. Sale così a 9 il numero dei contagiati. Il soggetto risultato positivo rientra nella rete di contatti di uno dei casi accertati e resi noti ieri, quindi da giorni individuato dai servizi sanitari e tenuto in isolamento fiduciario. Il paziente al momento è in isolamento nella propria abitazione e tenuto sotto osservazione dai sanitari. Inoltre, si precisa che l’altro paziente già risultato ieri positivo e tenuto in isolamento presso la propria abitazione, è stato ricoverato all’Ospedale di Terni per eseguire dei controlli. La sua condizione di salute non desta preoccupazione.