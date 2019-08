Arrestato ladro a Terni, per lui 7 anni e 11 mesi di carcere

E’ stato rintracciato venerdì mattina dalla Squadra Mobile durante i servizi di prevenzione, potenziati dal Questore Antonino Messineo in vista del Ferragosto, per garantire alla città e ai suoi residenti un’estate sicura.

L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato e dai controlli è emerso che il 61enne ternano, nullafacente, era gravato da una misura di esecuzione per cumulo pena di 7 anni e 11 mesi in carcere per aver commesso reati predatori. Al termine delle procedure, l’uomo è stato portato al carcere cittadino.

I controlli della Polizia di Stato continuano su tutto il territorio con servizi mirati alla prevenzione e al contrasto del crimine diffuso, in particolar modo – considerato il periodo estivo – dei reati predatori, come i furti in abitazione.