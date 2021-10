Alcol, droga, violenza sessuale e morte a Fontivegge, a distanza di mesi gli arresti

“Finalmente si sono concluse le indagini, a distanza di mesi, sulla morte in un appartamento a Fontivegge di una ecuadoriana di 27 anni, madre di due figli, per assunzione di droghe e alcol, dopo aver subito anche violenza sessuale. Inquisiti l’uomo che la accompagnava e la donna, entrambi connazionali della vittima, che li ha accolti quella tragica notte. Siamo sempre nell’occhio del ciclone, checché ne dicano certi ‘benpensanti’!” Con queste parole Giulietto Albioni di Progetto Fontivegge commenta così l’operazione Polizia effettuata ieri a Fontivegge.

La Polizia di Stato di Perugia ha arrestato un uomo e una donna, entrambi di circa 40 anni, ritenuti responsabili in concorso di spaccio di droga, nonché per lui, anche di violenza sessuale aggravata e di morte come conseguenza di altro delitto.

Alcol, droga e la violenza sessuale, fino alla morte. Così è morta una ventisettenne, mamma di due figli, nell’aprile scorso.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono state avviate avviate nella mattinata dell’1l aprile 2021. In quella data, in casa di uno dei due in questa Piazza Vittorio Veneto, era stata trovata morta una giovane cittadina ecuadoriana. Morte sopravvenuta a causa di un malore dovuto all’abuso di stupefacenti. Al momento dell’intervento sono state trovate all’interno dell’appartamento quattro persone, tra cui gli i indagati, oltre ad un’altra coppia amici della vittima.

Le telecamere di video sorveglianza, comunica la Polizia di Stato , hanno documentato che nella serata del 10 aprile 2021 la giovane aveva trascorso parte della serata bevendo sostanze alcoliche in un altro appartamento insieme a connazionali.

Eroina e cocaina

Intorno alle 00.45 si era spostata, con alcuni di loro -, tra cui i due indagati -, nell’appartamento di Piazza Vittorio Veneto, dove, sempre secondo la Questura, ha assunto eroina e cocaina fornitagli proprio dal proprietario di casa. L’uomo durante la notte, rimasto solo con la ragazza drogata e in stato di incoscienza, l’ha violentata e arrivando a fotografarle le parti intime.