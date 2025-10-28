Barcaioli: percorso condiviso per un sistema che ricuce le comunità

L’Umbria punta sulla giustizia riparativa come leva di rinnovamento sociale, osservando da vicino il modello trentino che unisce istituzioni, università e realtà del territorio. L’assessore regionale al Welfare e all’Istruzione, Fabio Barcaioli, oggi è in visita a Trento e a Merano insieme a don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, e a due docenti universitarie, accompagnati da rappresentanti della Casa Circondariale di Perugia.

Come riferisce Agenzia Umbria Notizie (AUN), l’obiettivo del viaggio è comprendere da vicino le pratiche sviluppate dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dall’Università di Trento, nel solco di un modello che mette al centro le relazioni umane e le conseguenze del conflitto, piuttosto che la sola dimensione giudiziaria.

L’esperienza trentina è riconosciuta a livello nazionale per la capacità di unire formazione, ricerca e applicazione concreta. L’Umbria intende farne tesoro, anche alla luce della prossima apertura, a Terni, della sede regionale del Centro per la giustizia riparativa, che coordinerà i percorsi di mediazione e supporto alle comunità coinvolte da episodi di reato.

Barcaioli ha spiegato come queste giornate di scambio rappresentino «occasioni preziose per comprendere metodologie già sperimentate, verificare strumenti di dialogo e costruire insieme un linguaggio che restituisca fiducia e responsabilità».

Secondo l’assessore, la giustizia riparativa è un approccio che non giudica, ma ricuce. «Non si concentra sulla pena – ha sottolineato – ma sulla possibilità di trasformare il dolore in consapevolezza e di restituire voce alle vittime».

Durante la visita, la delegazione umbra ha partecipato a momenti di confronto con professionisti del settore, educatori e rappresentanti del sistema penitenziario trentino che, negli anni, hanno consolidato un metodo fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco. Le esperienze dirette raccolte a Trento e Merano serviranno a definire un piano di lavoro articolato, radicato nelle realtà locali ma aperto al contributo di esperienze nazionali.

Barcaioli ha ricordato come il principio ispiratore di questo modello non sia nuovo: «Le culture antiche, come quella Maori, avevano già compreso che la vera giustizia nasce nel momento in cui si ristabilisce l’armonia tra chi ha ferito e chi ha subito». Parole che risuonano oggi in una società sempre più chiamata a trovare forme di responsabilità condivisa di fronte ai conflitti sociali.

L’assessore ha poi aggiunto che in Umbria «la costruzione di percorsi riparativi richiede uno sforzo di apertura e di ascolto, un dialogo continuo con le comunità e con le persone coinvolte, perché solo così la giustizia può ritrovare la sua funzione più profonda: quella di ricomporre la trama lacerata della convivenza civile».

Dal Trentino, la delegazione ha tratto esempi concreti di come una rete integrata tra servizi sociali, enti locali e istituzioni penitenziarie riesca a generare processi di crescita condivisa, portando la giustizia dentro la vita quotidiana, anche fuori dalle aule dei tribunali.

In chiusura della missione, Barcaioli ha espresso gratitudine alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’accoglienza e la disponibilità al confronto, sottolineando la volontà di creare un ponte stabile di collaborazione tra territori. «Da queste esperienze – ha dichiarato – può nascere una rete nazionale che unisca chi, pur con storie e contesti diversi, lavora per rimettere in equilibrio le relazioni umane».

Un ringraziamento particolare, ha aggiunto, è andato alla Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve e alla Casa Circondariale di Perugia, per il costante impegno nella costruzione di percorsi di integrazione e reinserimento sociale, che rappresentano il cuore pulsante di un sistema di giustizia capace di guardare avanti.

Conclude Barcaioli: «Sarà un cammino lungo e non privo di complessità, ma necessario se vogliamo che la comunità tutta diventi protagonista di un cambiamento culturale profondo. Serve coraggio, serve presenza, serve la volontà di trasformare le ferite in occasione di crescita collettiva».

La missione umbra in Trentino segna così un passo simbolico ma concreto verso un modello territoriale di giustizia che riconosce il valore delle persone, ne ascolta le storie e tenta, insieme, di ricucire ciò che il conflitto ha diviso.