Cesi porta delle meraviglie, emanato il decreto del ministero per il finanziamento

Salvati: “E’ il formale via libera a un grande progetto pilota nel quale Terni sarà protagonista”

Il

progettola rigenerazione culturale, sociale e economica di Cesi, proposto dal Comune di Terni, è stato

Ieri pomeriggio infatti il Ministero della Cultura ha emanato i decreti di assegnazione delle risorse che riguardano anche il cosiddetto bando borghi, con le linee A e B.

da ufficio stampa Comune di Terni

“Prima ancora di diffondere la notizia pubblicamente abbiamo voluto condividerla in maniera informale, ieri sera stessa, con i residenti e le associazioni di Cesi che tra l’altro, in questi giorni, stanno lavorando per preparare gli eventi del Giugno cesano. Continuiamo a pensare che per mettere a frutto questa enorme opportunità i cesani, insieme a tutti i ternani e a tutti coloro che amano questo nostro splendido territorio, debbano e possano essere protagonisti. Per questo li ringrazio ancora per la collaborazione dimostrata nelle diverse fasi del progetto, per l’amore che dimostrano verso la propria terra, oltre che per l’accoglienza di ieri sera. Credo che continueremo a vederci spesso, perché già nelle prossime settimane programmeremo degli incontri con le associazioni e i residenti per discutere insieme i vari aspetti del progetto”, ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Benedetta Salvati.

L’idea progettuale è stata completamente sviluppata dagli uffici comunali e, dopo aver superato la prima selezione regionale alla quale hanno partecipato 38 comuni, è stata ulteriormente migliorata per prendere parte alla selezione finale nella quale è risultata vincente con il miglior punteggio a livello regionale. A partire da marzo si è aperta un’ulteriore fase di confronto prima con la Regione Umbria e poi direttamente con la commissione incaricata dal Ministero della Cultura per meglio definire e mettere a punto il progetto.