Casi Covid, aumento in tutte le regioni, tranne 5, Umbria è fra queste

In tutte le Regioni tranne Marche, Molise, Piemonte, Sicilia e Umbria si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi di Covid-19. In particolare, 43 Province hanno un’incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti: in Veneto tutte le Province superano tale soglia.

Fonte: Agenzia Nazionale Stampa Associata

Solo la Provincia di Trieste, con 376 casi per 100.000 abitanti, supera la soglia dei 150. E’ quanto evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 27 ottobre-2 novembre.