Al via la pedalata sulla Ciclovia Assisi-Spoleto targata Assisi Bike Festival

La città serafica capitale del cicloturismo, tanti eventi dedicati alle 2 ruote.

Sabato 13 luglio parte la Bike Night a mezzanotte con arrivo alle 6 a Norcia

Si è svolta questa mattina la pedalata sulla ciclovia Assisi-Spoleto organizzata dall’ Assisi Bike Festival che ha visto la partecipazione di amanti della bicicletta provenienti dall’estero, dalla Toscana, da diversi comuni dell’Umbria e dal Lazio.

Tra i presenti un folto gruppo di ciclisti de La Spoleto Norcia in MTB, veterani del circuito, una sola donna, Valentina, ed un bambini di pochi anni che ha svolto il percorso breve all’interno del rimorchio per bici da bambini traportato dal padre.

Ad inaugurare l’evento a Santa Maria degli Angeli, l’Assessore allo sport di Assisi, Veronica Cavalucci e Rodolfo Fioriti, Presidente di Umbria&Bike.

L’assessore si è detta entusiasta dell’evento cicloturistico che attraversa il cuore verde d’Italia percorrendo la spina dorsale della ciclabilità Umbra: la vecchia ferrovia Spoleto-Norcia che nel 2015 è stata eletta “Migliore Ciclabile d’Italia”.

I percorsi previsti erano due, uno di 60 km, preferito dalla quasi totalità dei partecipanti, con 300 ml di dislivello e con l’arrivo a Spoleto e l’altro di 40 km con 500 ml di dislivello e arrivo a Bevagna.

Ma Assisi Bike Festival è anche sostenibilità e scoperta del territorio con la tre giorni in Valle Umbra in sella a bici elettriche grazie all’accordo tra Umbria&Bike e la Fondazione FAI Umbria che ha visto la scoperta di Assisi, Cannara, Bevagna e Spello con passeggiate tra I borghi e visite culturali nei primi due giorni, e si concluderà il 7 luglio con un percorso di 37 Km attraverso Ospedalicchio, Brufa, Torgiano e Passaggio di Bettona.

Il Festival prosegue poi poi dal 12 al 14 luglio con la Bike Night da Assisi a Norcia e l’Evo Trail Assisi Gravel, eventi pensati per permettere a chiunque di scoprire le meraviglie del territorio circostante e della natura, coinvolgendo tutti I sensi.

La Bike Night da Assisi a Norcia, modalità di turismo nato a Ferrara e già diffuso in tutto il nord Italia, prenderà il via Sabato 13 luglio a mezzanotte dal Palaeventi di Santa Maria degli Angeli per arrivare a Norcia alle prime luci dell’alba, assistendo panorami conpletamente diversi, illuminati da luci e colori di una bellezza unica.

“Evo Trail Assisi Gravel”, in partenza il 14 luglio alle ore 9.00 dal Teatro Lyric concluderà l’Assisi Bike Festival ma non gli eventi cicloturistici che coinvolgono la Città di Assisi che continueranno fino al mese di settembre.

Lo scopo di quest’ultimo ma non meno importante evento è quello di evidenziare il ruolo significativo dell’Umbria nella produzione di olio, andando a toccare proprio Assisi ed I principali paesi produttivi (Spello, Foligno, Montefalco, Bevagna, Cannara), famosi anche per gli spettacolari paesaggi che li caratterizzano.

Durante il Festival, in piazza del Comune, saranno organizzati momenti di animazione, dimostrazioni, prove e tour in città con le e-bike, bici elettriche che rappresentano il fenomeno del momento e hanno permesso di avvicinare alla bicicletta un gran numero di nuovi utilizzatori. L’esperienza del 2018 testimonia come l’unione tra attività fisica e interessi artistici e culturali funzioni molto bene. Le visite delle città in e-bike costituiscono un esempio perfetto di questa possibilità. Tale iniziativa sarà accompagnata da momenti di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità anche attraverso dimostrazioni tecniche delle opportunità per privati e imprese sul tema.

Info www.assisibikefestival.it

Assisi Bike Festival partenza Assisi Bike Festival partenza Assisi Bike Festival Assisi Bike Festival Assisi Bike Festival Staff Assisi Bike Festival Arrivo a Bevagna