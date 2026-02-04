Adozione urgente salva Lenticchia e spezza anni di attesa

Appello accorato per un cane anziano bloccato nel Lazio

La permanenza forzata in un box sta consumando lentamente Lenticchia, dodici anni, una vita trascorsa tra rifugi e trasferimenti che lo hanno privato di ciò che ogni cane meriterebbe: una casa, una routine serena, un legame stabile. Nel canile del Basso Lazio le giornate scorrono tutte uguali, e il tempo, per un animale anziano, pesa come una zavorra che indebolisce corpo e spirito.

Un cane buono che non ha mai smesso di aspettare

Il suo fisico, un tempo robusto, oggi appare più esile. Nell’ultimo anno ha perso peso, si è fatto più delicato, e i volontari osservano con preoccupazione questo lento declino. Nonostante tutto, Lenticchia conserva una dolcezza disarmante: va d’accordo con cani maschi e femmine, non mostra alcuna difficoltà con i gatti e accoglie le persone con una gentilezza che sorprende chiunque lo incontri.

Il mantello bianco punteggiato di piccole macchie marroni e gli occhi chiari, profondi, raccontano un carattere mite, capace di adattarsi a ogni situazione, persino a un’esistenza che non ha scelto. Ma la sua resistenza non può essere infinita. Il canile, per un cane anziano, non è solo un luogo di solitudine: è un ambiente duro, freddo d’inverno e afoso d’estate, che mette alla prova le ossa e il cuore.

L’urgenza di una casa prima che sia troppo tardi

Lenticchia non cerca una famiglia perfetta. Gli basterebbe un angolo morbido dove riposare, una presenza affettuosa che gli faccia sentire di appartenere finalmente a qualcuno. Ha ancora voglia di camminare, di annusare l’aria, di vivere con dignità gli anni che gli restano. Ma tutto questo non può accadere dietro le sbarre.

I volontari lo ripetono con fermezza: serve un’adozione immediata. Ogni giorno trascorso in canile sottrae a Lenticchia un frammento di energia e speranza. Dopo una vita intera di attesa, merita un finale diverso, un riscatto che gli restituisca ciò che non ha mai avuto.

Un appello che chiede ascolto e responsabilità

Chippato, vaccinato e sterilizzato, Lenticchia può essere accolto in tutto il Centro-Nord con regolare iter pre e post affido. La sua storia è quella di tanti cani invisibili, ma la sua età rende il suo caso una priorità assoluta. Offrirgli una casa significa letteralmente salvarlo.

Per informazioni: Barbara – 334 3060893. Chi non può adottare può comunque contribuire condividendo il suo appello: per Lenticchia, ogni condivisione è una possibilità concreta di uscire dal box e conoscere, finalmente, una vita diversa.