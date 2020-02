Terremoto domani la delegazione Anci incontra istituzioni e forze politiche

Previsti incontri con la presidente del Senato Alberti Casellati, con i presidenti delle commissioni Ambiente e Territorio di Senato e Camera, e con il presidente di IV Ettore Rosato. La delegazione Anci sara’ composta dal coordinatore Anci regionali Mangialardi, sindaco di Senigallia, e dai sindaci di Amatrice, Norcia, Arquata del Tronto e Teramo Giornata di incontri quella di domani 4 febbraio per Anci e i sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto del 2016. A partire dalle 9.30 e fino alle 17.00 i referenti territoriali delle quattro regioni colpite (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) saranno prima al Senato e nel pomeriggio alla Camera.

Il primo incontro si svolgerà’ al Senato alle 9.30 presso la XIII commissione Territorio e Ambiente dove i rappresentanti Anci incontreranno la presidente Vilma Moronese; a seguire sempre a Palazzo Madama (ore 11.00) la delegazione sara’ ricevuta dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Nel pomeriggio appuntamenti alla Camera dei Deputati, alle ore 16.00 con il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, mentre alle 17.00 i rappresentanti Anci si recheranno da Alessandro Manuel Benvenuto, presidente della VIII commissione Ambiente e Territorio.

La delegazione Anci sara’ composta dal coordinatore dei presidenti delle Anci regionali e sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, e dai sindaci che rappresentano le quattro regioni colpite nella cabina di regia Anci per la ricostruzione. Per l’Abruzzo partecipera’ il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, per il Lazio il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, per le Marche il primo cittadino di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci e per l’Umbria il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. (Com/Rai/ Dire)