Ubi Banca a fianco dei Block Devil nella stagione 2019-2020!

Si è svolta oggi la conferenza stampa che ufficializza il legame tra la Sir Safety Conad Perugia e UBI Banca alla presenza del Presidente Gino Sirci, di Cristian Fumagalli, responsabile della Macro Area Territoriale Lazio Toscana e Umbria di UBI Banca e Manuel Bignotti Direttore Territoriale Umbria di UBI Banca.

La Sir Safety Conad Perugia è orgogliosa di poter correre ai massimi livelli di pallavolo maschile al fianco di UBI Banca, uno dei maggiori gruppi bancari italiani. L’accordo di partnership raggiunto rappresenta un valore aggiunto per la società del presidente Sirci che si dimostra felice:

“Siamo estremamente contenti di aver raggiunto l’accordo di sponsorizzazione con UBI Banca, una realtà di altissimo rilievo nel nostro territorio ed in tutta Italia. Questa partnership conferma che il nostro lavoro sul territorio per la crescita della pallavolo maschile viene apprezzato dalle aziende più prestigiose e ci auguriamo che questo con UBI Banca sia solo l’inizio di una proficua collaborazione”.

UBI Banca ha sposato il progetto della Sir Safety Conad Perugia avviando una serie di progettualità che valorizzano il marchio UBI Banca nella stagione in corso, organizzando inoltre una serie di iniziative a carattere sociale rivolte ai giovani e finalizzate a promuovere non solo l’attività sportiva, ma anche l’educazione finanziaria e alla sostenibilità delle nuove generazioni.

“È motivo di grande soddisfazione comunicare la nostra sponsorizzazione della squadra Sir Safety e il sostegno al settore giovanile. Come Banca di riferimento del territorio umbro, ci affianchiamo alla più importante realtà sportiva e ad una delle aziende di maggior successo di questa città” ha dichiarato il responsabile della Macro Area Territoriale Lazio Toscana e Umbria di UBI Banca. “Questa Regione ha bisogno di realtà che sappiano valorizzare le eccellenze e la Sir Safety, come azienda e come società sportiva, ha la capacità di portare valore. Confidiamo che la nostra sponsorizzazione in parallelo contribuisca a rappresentare sempre più la nostra realtà come partner strategico di questo ecosistema”.

L’intervento a fianco della Sir Safety Conad Perugia rappresenta un’ulteriore testimonianza della strategia che UBI Banca mette in atto nel campo delle sponsorizzazioni a sostegno del mondo dello sport. Un impegno che negli ultimi anni è stato ulteriormente consolidato puntando su accordi con società sportive di ampio valore nazionale e internazionale.

UBI Banca, oltre che per la pallavolo, interviene in qualità di partner e sponsor a favore di molte realtà sportive internazionali e italiane come l’NBA (National Basket Association). Nel calcio la banca ha partnership per valorizzare il proprio brand con i più noti club sportivi come Juventus, Atalanta e Brescia oltre che in Toscana la Società Sportiva Arezzo.