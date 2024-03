9 Giocatori del Terni F.C. convocati al Torneo delle Regioni e 2 in Nazionale

Sono 9 i tesserati del Terni F.C. convocati nella Rappresentativa della Regione Umbria, che parteciperà alla 60° edizione del Torneo delle Regioni 2024, che si terrà in Liguria dal 23 al 29 marzo.

La rappresentativa umbra, è stata inserita nel girone A (Toscana, Umbria, Basilicata, Piemonte) con le partite che si disputeranno per tutte le categorie nei campi “S. Ferrando” di Alassio e “M. Polo” di Andora.

Per l’Under 19, sono stati convocati: Leonardo PescicanI Krzysz, Matteo Ronconi e Daniele Proietti Zolla, mentre per l’Under 17, Tommaso Zecchetelli, Francesco Terzi e Gianni Rosignoli, infine per l’Under 15 che aprirà il torneo sabato 23 marzo alle ore 09:30, sono stati convocati Alessandro Sciarretta, Andrea Lucarelli e Christian Bertoldi.

Nell’ambito del Progetto Giovani LND lo staff tecnico della Nazionale per la Rappresentativa Under 15 ha invece convocato Andrea Lucarelli per il 2 Aprile a Tirrenia presso il Centro di Preparazione Olimpica per il Raduno Territoriale dell’Area Centro/Nord e Leonardo Filipponi, il 3 Aprile a Formia presso il centro di Preparazione Olimpica per il Raduno Territoriale dell’Area Centro/Sud.