100 giorni al Giro d’Italia 2024, la fontana e l’orologio illuminati di rosa

A 100 giorni dalla Grande Partenza del 107° Giro d’Italia, prevista per il 4 maggio da Venaria Reale, le 40 città che ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno illuminato di rosa i loro monumenti e i loro luoghi più simbolici. Da nord a sud, dal Piemonte a Roma, dove la corsa rosa si concluderà il 26 maggio, tutte le località hanno aderito all’iniziativa organizzata da RCS Sport con la collaborazione di Enel, main sponsor dell’evento e della maglia rosa. Nella capitale rimarrà illuminata di rosa fino al 28 gennaio la Scalinata di Trinità dei Monti i Piazza di Spagna, e si accenderà nuovamente in occasione del grande arrivo di maggio.

Perugia, non solo ha illuminato la Fontana Maggiore e l’orologio di Palazzo dei Priori ma ha registrato anche la presenza di un folto gruppo di rappresentanti delle società ciclistiche umbre, bambini e adulti, che hanno voluto omaggiare il Giro d’Italia con un benvenuto proprio ai piedi della Fontana Maggiore. Presente anche l’assessore allo sport Clara Pastorelli: “A 100 giorni dall’attesissima tappa a cronometro Foligno-Perugia, abbiamo accolto, nel nostro centro storico, il Giro d’Italia. E’ stato un bel momento di festa, animato dalla presenza delle associazioni ciclistiche del territorio e resa ancora più emozionante e spettacolare grazie all’illuminazione in rosa di alcuni monumenti cittadini, in particolare la fontana Maggiore e l’orologio di palazzo dei Priori.

Stiamo lavorando a stretto contatto con lo staff organizzativo del Giro d’Italia per far sì che l’evento dell’edizione 2024 rimanga nella storia nella nostra città, dal punto di vista sportivo, sociale ed economico, trattandosi di un’occasione imperdibile per Perugia di far conoscere ulteriormente le proprie bellezze e peculiarità al grande pubblico nazionale ed internazionale”. Le società intervenute a salutare il Giro d’Italia in piazza IV Novembre sono state: Just Bmx, UCI Petrignano, Velo club Assisi Bastia Matè asd, S.C. Parlesca, Asd C.S. San Martino, Francesco nei Sentieri, Forno Pioppi, Asd Tevere, Circolo Dipendenti Perugina, Massimo Alunni presidente comitato regionale Umbria FCI, Luciano Bracarda in qualità di Presidente del Comitato provinciale di Perugia FCI.