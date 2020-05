Terapia con il plasma, in Umbria al via dalla prossima settimana

Al via in Umbria dalla prossima settimana, la sperimentazione della terapia con plasma, prelevato da donatori guariti da Covid per per curare pazienti affetti dalla stessa patologia con con polmonite in atto. La regione Umbria ha aderito al protocollo della Toscana. Lunedì inizierà le selezione dei donatori ex positivi. il tutto avverrà sia al Servizio immunotrasfusionale dell’azienda ospedaliera di Perugia, sia a Terni, Folign, Città di Castello e Branca. Ex positivi si sono già fatti avanti per donare il sangue.