Ospedale di Orvieto Proietti e Bistocchi rilanciano i servizi

Vertice istituzionale per la sanità umbra nella città di Orvieto

Ospedale di Orvieto – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha ospitato un vertice decisivo per definire il futuro del polo sanitario Santa Maria della Stella. Il confronto ha visto la partecipazione attiva della presidente della Regione Stefania Proietti e della presidente dell’Assemblea Sarah Bistocchi, impegnate in un dialogo diretto con il Comitato orvietano per la salute pubblica e i rappresentanti dei comuni locali. La riunione ha segnato un punto di svolta per la gestione dell’area di confine, evidenziando la necessità di rispondere con efficienza a un bacino di utenza che coinvolge stabilmente cittadini residenti nel Lazio e in Toscana.

Strategia regionale per il consolidamento dei servizi

La governatrice Proietti ha confermato il ruolo centrale della struttura all’interno della rete emergenziale e assistenziale regionale. L’obiettivo dichiarato è l’integrazione strutturale tra le prestazioni ospedaliere e la medicina di prossimità, attraverso l’attivazione completa delle case di comunità e il potenziamento delle cure domiciliari. Le istituzioni mirano a superare la visione frammentata della sanità, puntando su una gestione che sappia coniugare la sicurezza delle prestazioni con la capacità di ascolto dei bisogni demografici specifici del territorio orvietano.

Piano di assunzioni e nuovi medici specialisti

Il direttore generale della Usl Umbria 2, Roberto Noto, ha presentato i dettagli tecnici relativi al rinforzo degli organici. Il piano prevede l’inserimento di circa venti nuovi professionisti medici, distribuiti tra reparti critici come la medicina d’urgenza, l’urologia, la cardiologia e la pediatria. Gli interventi riguardano anche i settori di radiodiagnostica, nefrologia e chirurgia generale. Questo innesto di risorse umane è considerato essenziale per colmare i vuoti nei primariati e garantire la continuità dei servizi nel pronto soccorso, punto nevralgico per l’intera area geografica.

Fondi PNRR e sicurezza delle infrastrutture

Sul fronte strutturale, l’azienda sanitaria ha confermato lo stanziamento di oltre 7 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR. Questi capitali sono destinati prioritariamente all’adeguamento sismico dell’edificio e alla riqualificazione degli spazi dedicati all’accoglienza dei pazienti. L’intervento edilizio si inserisce in una programmazione di lungo periodo che include la modernizzazione tecnologica dei macchinari e una revisione logistica dei percorsi assistenziali, necessaria per elevare gli standard di sicurezza della struttura di Orvieto.

Riscontro positivo dalla mobilitazione civica

L’incontro si è concluso con una nota di ottimismo da parte del Comitato per la salute pubblica guidato da Emma Scanu. La rappresentanza civica ha espresso soddisfazione per l’apertura dimostrata dalla giunta regionale e per la concretezza del cronoprogramma presentato. La raccolta di quasi 14.000 firme ha trovato una risposta formale nelle rassicurazioni fornite sulle assunzioni e sulla tutela del presidio. Il tavolo di confronto rimarrà aperto per monitorare l’andamento dei lavori e l’effettiva entrata in servizio del personale medico promesso durante la sessione odierna.