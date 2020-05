Verini, emendamento Pd, prestiti garantiti giusto bilancio 2015

“Hanno ragione gli operatori economici della Valnerina: per poter ottenere i prestiti garantiti dallo Stato col decreto liquidità, non è possibile – per le aziende delle zone terremotate – presentare come ultimo bilancio quello del 2019 come prevede il decreto sul territorio nazionale, perché un anno di assoluta inattività. Per questo come PD abbiamo presentato già la settimana scorsa un emendamento che prevede, per le imprese e societá del cratere la presentazione dell’ultimo bilancio depositato prima degli eventi sismici del 2016. L’emendamento, a mia prima firma, è stato sottoscritto anche dai parlamentari democratici di altre regioni del cratere Pezzopane, Mellilli e Morgoni.

L’emendamento, che ha già superato il vaglio tecnico dell’ammissibilità, è anche tra quelli segnalati dal gruppo del PD e sará quindi votato prima dalla Commissione e dalla prossima settimana dall’aula. Confidando nel parere favorevole del Governo e nella convergenza di tutte le forze politiche, abbiamo motivo di ritenere che le aspettative degli operatori economici della Valnerina e delle altre zone terremotate saranno accolte”.

Così il deputato del PD Walter Verini