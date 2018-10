Trasporti, Leonelli, opportunità importante fermata Frecciarossa a Chiusi

Trasporti, Leonelli, opportunità importante la fermata del Frecciarossa a Chiusi “La notizia che rimbalza dalla Toscana sull’attivazione della fermata del Frecciarossa a Chiusi, che avverrà con l’orario estivo 2019, rappresenta un’opportunità importante per tutta l’aera Ovest dell’Umbria, con un bacino di utenza e un territorio che ne trarrà sicuro vantaggio che si estende dai comuni del Trasimeno a quelli dell’Orvietano”. Così in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico, Giacomo Leonelli commenta la notizia data in mattinata dallo stesso Sindaco della città toscana.

“Serve quindi mettersi in moto fin da subito – prosegue Leonelli – per capire insieme ai Comuni lacustri e a quelli dell’Orvietano come sfruttare al meglio questa opportunità, tanto dal punto di vista strategico quanto da quello dei collegamenti infrastrutturali, migliorando anche la viabilità verso Chiusi dal capoluogo di regione”.

“Dopo l’avvio della fermata del Frecciarossa a Perugia – commenta Leonelli – promosso dalla Regione Umbria, che ha riscosso un successo anche oltre le aspettative in termini di numero di passeggeri e di prenotazioni sia all’andata che al ritorno, e dopo il Frecciabianca che partirà da Spoleto il 10 dicembre, avendo quindi migliorato così i collegamenti su ferro della zona Est, la fermata a Chiusi rappresenta un’altra importante opportunità di collegamento della zona Ovest dell’Umbria con il resto del Paese.

La fermata, collocata al confine della nostra regione e nella tratta di collegamento tra Roma e Firenze – conclude Leonelli -, può portare benefici importanti per l’Umbria sia in termini di sviluppo, grazie alle migliori opportunità di collegamento verso il Sud e verso il Nord, sia in termini di maggiore attrattività turistica di un comprensorio tra i più interessanti in quanto a bellezza paesaggistica del Centro Italia”.