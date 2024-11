Tesei chiude la campagna elettorale a Terni con governatori di centrodestra

Tesei chiude – Si è conclusa a Terni la campagna elettorale della governatrice uscente e ricandidata Donatella Tesei. L’evento ha visto la partecipazione dei presidenti delle regioni governate dal centrodestra, che hanno espresso pieno sostegno alla Tesei e alle sue politiche per l’Umbria. Tra i leader regionali presenti: Marco Bucci (Liguria), Luca Zaia (Veneto), Francesco Acquaroli (Marche), Marco Marsilio (Abruzzo), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Francesco Rocca (Lazio) e Maurizio Fugatti (Provincia autonoma di Trento).

Nel corso dell’incontro, la Tesei ha ribadito la forza della coalizione di centrodestra, definendo “compatta” la visione politica che accomuna i governatori regionali. “Abbiamo condiviso insieme anni anche molto complicati e ci siamo dati sostegno, quindi sono contenta di chiudere questa campagna con loro”, ha dichiarato la governatrice, facendo riferimento alla collaborazione che ha caratterizzato il suo mandato.

Tesei ha poi sottolineato l’importanza della coesione tra le forze politiche del centrodestra, affermando che “non stiamo insieme solo per battere qualcun altro, ma perché ci sono ideali che ci uniscono e una visione del futuro assolutamente coincidente”. Per la ricandidata, questa compattezza è una “forza molto importante”, necessaria per affrontare le sfide future e realizzare i progetti per il territorio. “Quando i distinguo sono tanti, si rischia di rimanere impantanati e di non fare le cose che servono per il territorio”, ha aggiunto, rimarcando la necessità di un’azione politica decisa e concreta.

I governatori intervenuti hanno condiviso le loro esperienze di governo, in particolare sui temi della sanità e delle infrastrutture, due settori chiave per lo sviluppo delle regioni. In particolare, è stata messa in evidenza la differenza tra i governi regionali del centrodestra e le promesse fatte dal centro-sinistra. “Noi siamo i governi del fare e della concretezza”, ha dichiarato Luca Zaia, presidente del Veneto. In particolare, i governatori hanno criticato le promesse del centro-sinistra, citando ad esempio l’idea della candidata Proietti, che aveva promesso di dimezzare le liste di attesa in soli tre mesi.

“Queste promesse non si reggono in piedi e sono irrealizzabili”, hanno affermato i presidenti di regione, sottolineando che solo con un governo stabile e serio, come quello di centrodestra, è possibile affrontare le sfide concrete che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. I leader regionali hanno esortato i cittadini umbri a sostenere Donatella Tesei, riconoscendo l’importanza di una governance che, oltre ad avere una solida base politica, sia in grado di dialogare e cooperare con le altre regioni italiane.

Un aspetto evidenziato dai governatori è stato anche l’importanza della rete di collaborazione tra le regioni a guida centrodestra, che permette di condividere esperienze e risorse a vantaggio delle comunità locali. Questo legame tra le regioni, ha dichiarato Francesco Rocca del Lazio, è un “vantaggio per tutti”, poiché consente di affrontare con maggiore efficacia le difficoltà comuni e di sviluppare politiche condivise che rispondano meglio alle esigenze dei cittadini.

Infine, i governatori presenti hanno augurato a Tesei una vittoria nelle imminenti elezioni regionali, convinti che la sua leadership sia fondamentale per proseguire il lavoro di sviluppo iniziato nel suo primo mandato. La chiusura della campagna elettorale ha dunque rappresentato un momento di unione per il centrodestra, con un messaggio chiaro di speranza e determinazione per il futuro dell’Umbria.

L’incontro si è concluso con un appello alla partecipazione attiva dei cittadini, invitandoli a esprimere il loro voto per Donatella Tesei, per continuare il percorso di crescita e di sviluppo della Regione Umbria sotto una guida stabile e con visione.