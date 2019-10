Sottosegretario Laura Agea e parlamentari 5S attaccano modello Tesei

NOVA – La sottosegretaria agli Affari europei Laura Agea e i parlamentari del Movimento cinque stelle Tiziana Ciprini, Emma Pavanelli, Filippo Gallinella e Stefano Lucidi, denunciano in una nota congiunta: “Donatella Tesei lascia un clamoroso buco di bilancio al comune di Montefalco, dove e’ stata sindaco per dieci anni. I numeri sono piu’ forti delle chiacchiere, il risultato dell’esercizio 2018 parla chiaro: un passivo da 2 milioni di euro. Inoltre, nella relazione allo schema di bilancio consolidato il Revisore dei conti afferma di non essere ‘in grado di attestare che il bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria’. Di male in peggio – proseguono -. Infatti oggi in Consiglio comunale la maggioranza ha fatto ostruzionismo a se stessa per rinviare il voto sul bilancio. Se questo e’ il modello di governo del centrodestra per l’Umbria, ne facciamo volentieri a meno, c’e’ da avere paura. La nostra Regione ha bisogno di persone serie, che valorizzino le risorse pubbliche per investimenti e sviluppo. E’ il modello Bianconi. Quanto alla Tesei, lascia gia’ una bella grana a Montefalco, puo’ bastare cosi’“. (Com)