In Umbria hanno la fortuna di votare dice Matteo Salvini, sarà a San Gemini

“Sto andando in Umbria, dove si voterà ad ottobre. In Umbria si voterà, a meno che non aboliscano le elezioni anche lì. In Umbria hanno la fortuna di votare per liberarsi del malgoverno della sinistra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a SkyTg24.

Alla domanda se il voto in Umbria rappresenterà la rivincita per la Lega, Salvini ha replicato: “Lì si vota perché li hanno arrestati, perché hanno arrestato quelli del Pd, non perché l” ho decido io. C” è una situazione in cui è tutto fermo, dalla sanità alle strade, e gli umbri voteranno liberamente per l” Umbria. C” è tanta voglia di cambiamento, e noi candidiamo una persona che ha fatto per anni il sindaco“.

All” insistenza del giornalista che ha chiesto se la Lega chiederà un voto contro il governo, Salvini ha replicato: “Saranno voti per l” Umbria, non saranno voti contro gli inciuci romani. Certo ora che Zingaretti e Raggi vadano d” accordo gli italiani lo vedono“.