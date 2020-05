Fase 2: Nevi (Fi), Umbria non è tra regioni da monitorare

“Condivido lo stupore della presidente Donatella Tesei. Come è possibile mettere l” Umbria, insieme a Molise e Lombardia, tra le regioni da monitorare? I numeri dei contagi giornalieri di questi giorni mi sembrano molto chiari!”. Lo scrive su Facebook il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi. “Fa bene per questo la presidente Tesei – prosegue Nevi, secondo quanto riferisce una sua nota – a tutelare il nostro territorio e a chiedere spiegazioni a chi di dovere. Non è possibile assistere a questo allarmismo generato da un nuovo indice RT che fa male all” immagine della nostra regione. Spero che gli scienziati modifichino questi parametri perché è assurdo far passare la nostra regione come una di quelle più a rischio”.