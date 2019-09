Elezioni Umbria, Europa verde aderisce a coalizione larga, sostiene Bianconi

“Europa Verde Umbria aderisce con convinzione alla coalizione larga che ha indicato in Vincenzo Bianconi il proprio candidato Presidente”. Lo rendono noto i due commissari di Europa Verde per l’Umbria, Gianfranco Mascia e Francesco Alemanni.

“A seguito di un incontro, – proseguono – Bianconi ha accettato di porre l’emergenza climatica in cima alla propria agenda politica, sposando l’idea di rilanciare l’occupazione in Umbria attraverso la Green Economy, gli investimenti in energie rinnovabili, il potenziamento del TPL, urbano e interurbano. Abbiamo riscontrato forti punti di contatto anche per quanto riguarda la formazione e la cultura da cui la Regione Umbria, con le sue tante ricchezze, non può prescindere”.

“Allo scopo di superare la diaspora ecologista, come Europa Verde Umbria – concludono Mascia e Alemanni – presenteremo la nostra lista autonoma, in accordo con Civici delle Idee e del Fare che saranno citati nel logo. Due le emergenze a cui dobbiamo una risposta chiara: quella climatica, senza dubbio, e quella democratica, con l’avanzata di Salvini e dei sovranismi”.