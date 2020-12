Edilizia, Ciprini (M5S): “Due emendamenti per proroga Superbonus al 2023, rispondiamo ad appello che giunge dal Paese”

“Sono due gli emendamenti con i quali chiediamo la proroga al 2023 del Superbonus 110%, a dimostrazione di quanto sia necessario dare alla nostra misura il respiro che merita e rispondere all’appello unanime che arriva dal Paese” – afferma la deputata 5Stelle in commissione Lavoro, Tiziana Ciprini.

“La consapevolezza di quanto sia importante ammodernare il nostro patrimonio edilizio, rendendo più efficienti e sicure dal punto di vista antisismico le case degli italiani, ormai è diffusa in tutto il Paese.

Basti sapere che il Superbonus – continua Ciprini – ha già portato con sé la nascita di quasi 5mila imprese edili da giugno a settembre, per un valore di 8 miliardi di euro, se venisse estesa soltanto al 2022.

Senza tralasciare, oltretutto, il grande ritorno in termini di nuovi posti di lavoro e quindi di fiscalità per lo Stato.

Non c’è alcuna ragione per non scegliere di prorogare il Superbonus, una misura che è riconosciuta come ottima intuizione e una grande opportunità di benessere economico, sociale e ambientale” – conclude Ciprini.