Covid garantire pagamento crediti PA ad imprese, Lega interverrà

“Condividiamo le preoccupazioni espresse da Confindustria Cisambiente e dai suoi associati, perché il mancato pagamento dei servizi di igiene ambientale da parte degli enti locali rischia di tradursi nel colpo di grazia sulle imprese del comparto e di mettere a rischio servizi essenziali”.

Così l’On. Vannia Gava, già sottosegretario all’Ambiente e responsabile ambiente per la Lega ed il Senatore Luca Briziarelli, capogruppo in commissione Ambiente a Palazzo Madama.

“Nelle settimane scorse – continuano dalla Lega – abbiamo richiamato più volte l’attenzione del Governo su questo importante settore e sulle criticità affrontate dalle aziende che si occupano di raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Riteniamo valida la proposta avanzata di riproporre l’istituto della cessione del credito ad istituti bancari e finanziari, assistita e garantita dallo Stato, non solo perché è giusto che le Istituzioni diano l’esempio onorando i propri impegni, ma per la ricaduta positiva di un simile strumento che coinvolgerebbe numerosi settori produttivi con risorse stimabili, ad una prima analisi, in oltre dieci miliardi di euro, cifra che darebbe alle aziende interessante la possibilità di non rischiare il fallimento e di rilanciare anzi la propria attività. La Lega, con buonsenso e capacità di visione, non cesserà mai di schierarsi al fianco di imprese e lavoratori, pronti a ripartire per il bene del Paese. Per essere realmente concreti ed operativi, presenteremo un emendamento al prossimo decreto liquidità per prevedere l’introduzione di un simile strumento”.