Assemblea pubblica in vista delle prossime elezioni regionali

da Alessandro Venturi (membro coordinamento “da sinistra per l’Umbria”)

“Da Sinistra per l’Umbria del futuro” nasce dalla volontà di uomini e donne che fanno riferimento all’area culturale e politica della sinistra, progressista, civica e ambientalista e che nelle scorse settimane hanno elaborato una proposta programmatica sottoscritta da oltre trecento umbri.

L’obiettivo di questa assemblea, come già avvenuto in quella di Perugia lo scorso 22 agosto, è quello di creare un vero luogo di discussione tra tutte le diverse forze politiche, civiche e sociali di sinistra del nostro territorio in vista delle imminenti elezioni regionali.Per quanto ci riguarda riteniamo doveroso dare vita a una coalizione ampia progressista e plurale che coinvolga forze politiche e civiche nel segno della totale discontinuità.

L’unica strada percorribile per raggiungere questo obiettivo è quello di aprire rapidamente un confronto programmatico con senso di responsabilità e mettendo da parte i personalismi. Crediamo che la nostra iniziativa possa rappresentare un’ottima opportunità.