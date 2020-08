Movida e Coronavirus, in 36 aree di Perugia c’è obbligo della mascherina

Piazza IV Novembre, Corso Vannucci, piazza della Repubblica, piazza Matteotti, piazza Piccinino, piazza Cavallotti, piazza Morlacchi, via dei Priori, via Ulisse Rocchi, piazza Italia, via Mazzini, via Fani, via Danzetta, via Baldo, via Bartolo, via Bonazzi, via della Viola, via Pellas, via Angeloni, via Bellocchio, via Canali, via Cortonese, via Trasimeno Ovest, via della Ferrovia, via Fontivegge, via del Macello, via Martiri dei Lager, via Pievaiola, via Settevalli, via Sicilia, via Simpatica, via Luisa Spagnoli, piazza Vittorio Veneto, via Curtatone e Montanara, viale Centova e viale Benucci. In queste vie della città di Perugia sarà obbligatorio l’uso delle mascherine dalle ore 18 alle ore 6 del giorno successivo e fino al 7 settembre.

Il Comune di Perugia chiede «la massima collaborazione di tutti i cittadini, con maggiore attenzione e maggior senso civico nel rispettare l’uso delle mascherine. L’obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in quella fascia oraria in tutto il territorio comunale, all’aperto, in caso di verificarsi di assembramenti e nel caso di impossibilità di mantenimento della distanza di un metro anche in considerazione delle caratteristiche fisiche dei luoghi».

Le zone indicate nell’ordinanza del sindaco sono quelle aree in cui per le caratteristiche fisiche e di episodi precedenti hanno già visto il verificarsi di fenomeni di assembramento e per le quali, pertanto, si chiede la massima collaborazione di tutti i cittadini con maggiore attenzione e maggior senso civico nel rispettare l’uso delle mascherine.

Il tutto a seguito dell’ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto scorso e dei due Comitati per la Sicurezza e l’Ordine pubblico che si sono tenuti in Prefettura a Perugia nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 agosto. Il Comune di Perugia ha emanato l’ordinanza 919, che individua sul territorio comunale gli spazi pubblici all’interno dei quali sia certamente necessario indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.