Scuola, anno scolastico al via, prima Bolzano il 5, chiude Puglia il 18

Il nuovo anno scolastico e’ ormai alle porte: i primi a partire, il 5 settembre, e anche gli ultimi a lasciare i banchi, il 16 giugno, saranno i ragazzi della provincia di Bolzano. Qualche giorno di vacanza in piu’ e, da lunedi’ 9 settembre, la campanella suonera’ per gli studenti del Piemonte, l’ 11 sara’ la volta di Basilicata, Umbria, Veneto e Campania, seguite, mercoledi’ 12 settembre, da Valle d’ Aosta, provincia autonoma di Trento, Sicilia, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Bisognera’ aspettare l’ inizio della settimana successiva, il 16 settembre, per sentire il suono della campanella in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna e Toscana. Gli ultimi a iniziare saranno i ragazzi della Puglia, per loro il primo giorno di scuola sara’ mercoledi’ 18 settembre e l’ ultimo il 10 giugno 2020.

I primi ad andare in vacanza il 6 giugno prossimo saranno, invece, gli alunni della Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Veneto. Per tutti gli altri l’ estate iniziera’ nei giorni che vanno dall’ 8 settembre al 12, con eccezione di Bolzano che posticipera’ l’ inizio della pausa estiva al 16 settembre. Lo scorso 20 agosto, il ministro dell’ Istruzione, Marco Bussetti, ha emesso l’ ordinanza con cui e’ stata fissata la data per i prossimi esami di maturita’ . La prima prova scritta si svolgera’ , su tutto il territorio nazionale, mercoledi’ 17 giugno a partire dalle 8.30.

La seconda, come di consueto, il giorno seguente, giovedi’ 18 giugno, sempre a partire dalle 8.30. Sul sito del Miur e’ possibile trovare, inoltre, indicazioni sulle date di svolgimento della prima prova scritta suppletiva, che si svolgera’ il primo luglio 2020 alle 8.30, sull’ Esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l’ istruzione degli adulti, e tutte le informazioni riguardanti i candidati per i quali il patto formativo individuale prevede un percorso di studio personalizzato.

Dal Miur sono arrivate, infine, indicazioni anche per l’ esame di terza media che si svolgera’ , per l’ anno scolastico 2019-2020, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’ esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Anche quest’anno, in base a quanto disposto dalla legge Lorenzin entrata in vigore nel 2017, le 10 vaccinazioni continueranno ad essere obbligatorie per l’ accesso a scuola di bambini e ragazzi dai 0 ai 16 anni, pena la non iscrizione fino ai 6 anni e il pagamento di multe per i genitori degli alunni dai 6 anni in poi. I vaccini obbligatori sono: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilusinfluenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella. Di conseguenza, i bambini fino a 6 anni che non le hanno effettuate non potranno entrare a scuola, mentre per tutti gli altri sono previste multe da 100 a 500 euro.