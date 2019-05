Meteo, domenica di pioggia su più di mezza Italia, ecco dove

Ci aspetta un altro WEEKEND piuttosto movimentato con il Sabato che risulterà più SOLEGGIATO rispetto a Domenica in cui le PIOGGE bagneranno i 2/3 del territorio italiano. Scopriamo subito l’evoluzione con i DETTAGLI di questo fine settimana.

Dando uno sguardo agli ultimissimi aggiornamenti a nostra disposizione è ormai confermato l’arrivo di una vasta area depressionaria in discesa dal Nord Europa già dalla giornata di Venerdì 24 Maggio.

SABATO 25: già al mattino piogge e temporali su tutto l’arco alpino e prealpino in estensione poi anche alle pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto occidentale. Tra il pomeriggio e la sera il peggioramento raggiungerà anche i settori montuosi adriatici (Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia) e le due Isole Maggiori. Sul resto delle regioni splenderà incontrastato il sole, seppur accompagnato da molte nubi. Temperature molto miti ove soleggiato.

DOMENICA 26: tiriamo fuori l’ombrello, infatti durante la notte il vortice ciclonico si approfondirà sul medio Tirreno dando il via ad un’intensa fase di maltempo con PIOGGE su buona parte delle regioni del Centro, del Sud e sulle Isole maggiori. In questa fase non mancheranno fenomeni meteo particolarmente forti con la possibilità di grandinate e forti colpi di vento specie sulla Sardegna Orientale, Toscana meridionale, Lazio e Umbria. Al Nord invece tempo in graduale miglioramento con temporali pomeridiani relegati solamente alle Alpi nel corso del pomeriggio, altrove più sole con temperature in aumento.

Anche la PROSSIMA SETTIMANA si profila molto instabile e perturbata su tutta l’Italia con rovesci, temporali e valori termici in sensibile calo.

Fonte: ilmeteo.it