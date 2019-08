Verso un peggioramento del tempo in Italia, ecco dettagli, previsioni meteo

Quinta ondata di caldo dell’estate 2019

L’inizio di questa settimana è stato caratterizzato da condizioni meteo pienamente estive soprattutto al Centro Sud, dove si è allungato ancora una volta l’anticiclone portando sole e soprattutto caldo. Le temperature sono salite fino a 4/5°C sopra le medie del periodo sull’Italia, superando abbondantemente, ancora una volta, i +35°C al suolo. In particolare, le zone più calde sono state quelle interne di Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna, con Orvieto (TR) che ha raggiunto i +37.8°C, seguita da Alife (CE) con +37.7°C e Carmignano (PO), con +37.2°C. L’apice di questa quinta ondata di caldo della stagione si toccherà proprio tra ieri e oggi, mercoledì 21 agosto, prima che il tempo possa tornare a peggioramento anche sulle regioni centro meridionali a causa dell’infiltrazione in quota di correnti più fresche e instabili.

Temporali sempre più intensi e diffusi a partire dal Nord Italia

Se il Centro Sud ha dovuto fare i conti con una nuova ondata di caldo, al Nord Italia la protagonista, insieme all’afa, è stata in particolare la pioggia. Correnti più fresche e instabili in quota, collegate ad una vasta circolazione depressionaria presente tra Islanda e Scandinavia, hanno lambito le regioni settentrionali dell’Italia, con acquazzoni e temporali a partire dalle Alpi. Come potete vedere anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo, nelle prossime ore e nei prossimi giorni questi fenomeni prenderanno man mano sempre più piede sulla nostra Penisola, non interessando solo l’arco alpino ma anche le pianure e il Centro Sud. Il tutto grazie all’arrivo di una piccola perturbazione atlantica, come mostrato dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito, i cui effetti si sentiranno sull’Italia, secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo, almeno fino all’inizio della prossima settimana.

Correnti fresche e instabili in quota, temporali su tutta la Penisola

Una piccola saccatura atlantica ha raggiunto la Penisola Iberica portando qualche pioggia già sulla Spagna: questa, nelle prossime ore, si avvicinerà sempre più all’Italia, determinando un sensibile peggioramento meteo al Nord e in seguito anche sulle regioni centro meridionali, come mostrato dal nostro modello GFS. In particolare, stando a quanto mostrato dai principali modelli meteo, dal flusso atlantico si potrebbe isolare una piccola goccia di aria fresca in quota, la quale insisterebbe proprio sull’Italia almeno fino all’inizio della prossima settimana. La conseguenza di questa perturbazione sarabbe dell’instabilità di stampo pomeridiano, con acquazzoni e temporali in sviluppo sugli Appennini: questi però potranno arrivare fin sulle pianure limitrofe e localmente sulle coste, il tutto in un contesto comunque estivo.